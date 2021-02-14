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Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden olan Sadakatsiz'de Serap karakterini canlandıran Olcay Yusufoğlu performansı ile beğenileri üzerine topluyor. Olcay Yusufoğlu hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 22:00
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
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Kanal D ekranlarından yayınlanan Sadakatsiz dizisinde yaşananlar izleyicilerin dikkati çemeye devam ediyor. Dizide Volkan’ın asistanı Serap karakterini canlandıran Olcay Yusufoğlu izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu.

Sadakatsiz Asistan Serap kimdir?

Dizide Serap, Tarık’la evli iken yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle boşanmışlardır. Bu boşanmadan etkilenen kızı Selen bu durumu sınıf arkadaşı olan Ali’ye anlatmış ve Ali’de anne ile babasının ayrılmasından korkmuştur. İşinde başarılı bir kadın olan Serap, Asya ile de iyi anlaşmaktadır.

Olcay Yusufoğlu kimdir?

İzmir ilinde 1988 senesinde doğan güzel oyuncu üniversiteyi Anadolu üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Ardından Ankara’da birçok tiyatroda oynayan Yıusufoğlu, ‘Köprü’ dizisi ile ilk kez kamera karşısına çıktı.

Ardından Poyraz Karayel  ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde oynadı. Günümüzde de Sadakatsiz dizisinde oynamaktadır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Olcay YusufoğluSerapSadakatsizKanal D
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