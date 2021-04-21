İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Sadakatsiz Selçuk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tarık Emir Tekin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Sadakatsiz Selçuk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tarık Emir Tekin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 21.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 19:17
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tarık Emir Tekin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz izleyicilerden tam not aldı. Dizi sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıktı. Dizide Selçuk karakteri de bir hayli dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisi Selçuk kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk’un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.

Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil’e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

Tarık Emir Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk

Dizide Selçuk karakterini Tarık Emir Tekin canlandırmaktadır. 1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Şevval Sam’ın oğludur. Eğitimini Oxford Üniversite Drama Bölümü’nde alan oyuncu Amerika’da 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimleri almıştır.

Genç oyuncu daha önce Blue TV üzerinden yayınlanan Çıplak adlı dizide yer almıştı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 19:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?
Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Star TV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Star TV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?

Popüler Haberler

NEF 2021 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Mazeret izni nedir, nasıl alınır? Mazeret izni alma şartları 2021
2021 SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? 2021 intibak yasası sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 22 Nisan 2021 Perşembe
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2021 emekli bayram ikramiye tutarı ne kadar?
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Osman Sonant kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çoçuk yardım parası başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? 2021 Çoçuk yardım parası kaç günde yatar?
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah kimdir?
Anında onaylı acil kredi için 4 bankadan düşük faizli kredi kampanyası
Erzurumspor’dan 3 futbolcu çıkartılıyor!
Çoçuk parası ne zamana kadar alınabilir? 2021 Çoçuk parası nereye yatar
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Green card başvurusu nereden yapılır? Pasaport olmadan green card başvurusu yapılır mı?
Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nerelidir? 8. Avrupa şampiyonluğunu kazandı
Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.