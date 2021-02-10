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Sadakatsiz Selçuk kimdir? Gerçek adı nedir? Tarık Emir Tekin nereli, yaşı kaç?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Sadakatsiz Selçuk kimdir? Gerçek adı nedir? Tarık Emir Tekin nereli, yaşı kaç? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimize göz atarak, Sadakatsiz Selçuk kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:19
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Gerçek adı nedir? Tarık Emir Tekin nereli, yaşı kaç?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz izleyicilerden tam not aldı. Dizi sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıktı. Dizide Selçuk karakteri de bir hayli dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisi Selçuk kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk’un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.

Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil’e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

Tarık Emir Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk

Dizide Selçuk karakterini Tarık Emir Tekin canlandırmaktadır. 1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Şevval Sam’ın oğludur. Eğitimini Oxford Üniversite Drama Bölümü’nde alan oyuncu Amerika’da 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimleri almıştır.

Genç oyuncu daha önce Blue TV üzerinden yayınlanan Çıplak adlı dizide yer almıştı.



Son Güncelleme: 10.02.2021 19:19
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
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