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Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz’de Selçuk karakteri dikkatleri çekiyor. Dizinin sevenleri Sadakatsiz Selçuk kim, kimin oğlu ve hakkındaki bilgileri araştırıyor.

14 Ocak 2021 Perşembe 18:21
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Sadakatsiz her bölümüyle beğenileri topluyor. Dizinin konusu büyük beğeni toplarken oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Selçuk karakteri oldu.

Sadakatsiz Selçuk karakteri

Selçuk Tekirdağ’da yaşayan ailesinin yaka silktiği biridir. Annesi alkolik olan Selçuk zor bir çocukluk geçirmiş ve kendisi de zaman içerisinde alkol batağına düşmüştür. Selçuk bu zor dönemde Nil’e aşık olur ve onu bir saplantı haline getirir. Selçuk’un yaşadıkları onu pasif agresif biri haline getirmiştir.

Emir Tarık Tekin kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine Emir Tarık Tekin hayat veriyor. Emir Tarık, Şevval Sam’ın Metin Tekin ile olan evliliğinde oğludur. Oxford Üniversitesi’nde Drama Bölümü mezunu olan genç oyuncu 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Amerika’da 3 yıl süren oyunculuk eğitiminin ardından Türkiye’de dönen genç oyuncu Çıplak adlı dizide yer aldıktan sonra Selçuk Yöntem ile bir filmde yer almıştı. Genç oyuncu şimdi de Sadakatsiz dizisiyle ekranlarda yer alıyor.



Son Güncelleme: 14.01.2021 18:21
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDiziEmir Tarık Tekin
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