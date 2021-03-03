Sadakatsiz Selçuk kim? Tarık Emir Tekin kim?

Sadakatsiz isimli dizide Selçuk, Tekirdağ’da yaşamakta olan bir ailede istenmeyen bebek olarak dünyaya gelmiştir. Annesi alkol bağımlısı olduğu için bebeğini istememiş ve bu yüzden Selçuk zor bir çocukluk geçirmiştir. Aynı zamanda alkol bağımlısı olan annesi mahallelinin de istemediği birisidir.
Tarık Emir Tekin kim?
Şarkıcılık ile oyunculuk yapan Şevval Sam ve Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcusu Metin Tekin’in oğlu Emir Tarık Tekin, 1997’de İstanbul’da doğmuştur. Tekin, Oxfort Üniversitesi’nde drama eğitimleri almıştır. Tekin Sadakatsiz dizisinden önce Çıplak isimli dizide oynamıştır.
Son Güncelleme: 03.03.2021 22:54