Sadakatsiz Selçuk kim? Tarık Emir Tekin kim?

Sadakatsiz isimli dizide Selçuk, Tekirdağ’da yaşamakta olan bir ailede istenmeyen bebek olarak dünyaya gelmiştir. Annesi alkol bağımlısı olduğu için bebeğini istememiş ve bu yüzden Selçuk zor bir çocukluk geçirmiştir. Aynı zamanda alkol bağımlısı olan annesi mahallelinin de istemediği birisidir.

Tarık Emir Tekin kim?

Büyüdüğünde Nil’e aşık olan Selçuk’un bu aşkı zamanla saplantıya döner. Selçuk, müzik ile ilgilenir ve içine kapanıktır. Bu yüzden pasif agresif bir yapısı vardı ve öfke nöbetleri geçirir.

Şarkıcılık ile oyunculuk yapan Şevval Sam ve Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcusu Metin Tekin’in oğlu Emir Tarık Tekin, 1997’de İstanbul’da doğmuştur. Tekin, Oxfort Üniversitesi’nde drama eğitimleri almıştır. Tekin Sadakatsiz dizisinden önce Çıplak isimli dizide oynamıştır.