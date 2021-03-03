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Sadakatsiz Selçuk kim? Tarık Emir Tekin kim?

Tarık Emir Tekin Sadakatsiz isimli dizide psikolojik sorunlar yaşayan Selçuk karakteri ile ekranlarda yer alıyor. Seyirci ise Sadakatsiz dizisinin Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin’i merak ediyor. Sadakatsiz dizisi Selçuk kim? Tarık Emir Tekin kim?

03 Mart 2021 Çarşamba 22:54
Sadakatsiz Selçuk kim? Tarık Emir Tekin kim?
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Sadakatsiz isimli dizide Selçuk, Tekirdağ’da yaşamakta olan bir ailede istenmeyen bebek olarak dünyaya gelmiştir. Annesi alkol bağımlısı olduğu için bebeğini istememiş ve bu yüzden Selçuk zor bir çocukluk geçirmiştir. Aynı zamanda alkol bağımlısı olan annesi mahallelinin de istemediği birisidir.

Büyüdüğünde Nil’e aşık olan Selçuk’un bu aşkı zamanla saplantıya döner. Selçuk, müzik ile ilgilenir ve içine kapanıktır. Bu yüzden pasif agresif bir yapısı vardı ve öfke nöbetleri geçirir.

Tarık Emir Tekin kim?

Şarkıcılık ile oyunculuk yapan Şevval Sam ve Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcusu Metin Tekin’in oğlu Emir Tarık Tekin, 1997’de İstanbul’da doğmuştur. Tekin, Oxfort Üniversitesi’nde drama eğitimleri almıştır. Tekin Sadakatsiz dizisinden önce Çıplak isimli dizide oynamıştır.



Son Güncelleme: 03.03.2021 22:54
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SadakatsizSelçukTarık Emir TekinKim
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