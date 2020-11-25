İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

Sadakatsiz Selçuk karakterini kim canlandırıyor? Tarık Emir Tekin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Sadakatsiz Selçuk karakterini kim canlandırıyor? Tarık Emir Tekin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Sadakatsiz Selçuk karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:16
Sadakatsiz Selçuk karakterini kim canlandırıyor? Tarık Emir Tekin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz izleyicilerden tam not aldı. Dizi sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıktı. Dizide Selçuk karakteri de bir hayli dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisi Selçuk kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk’un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.


Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil’e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

Tarık Emir Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk

Dizide Selçuk karakterini Tarık Emir Tekin canlandırmaktadır. 1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Şevval Sam’ın oğludur. Eğitimini Oxford Üniversite Drama Bölümü’nde alan oyuncu Amerika’da 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimleri almıştır.

Genç oyuncu daha önce Blue TV üzerinden yayınlanan Çıplak adlı dizide yer almıştı.



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisine katılan Doğukan Güngör kimdir? Hamit karakteri kimdir?
Football Manager 2021 hangi platformlarda satışta? FM 2021'in Türkiye satış fiyatları
Sadakatsiz Bahar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yeliz Kuvancı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizi çekim yerleri
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini kim canlandırıyor? Ali Ersan Duru biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sen Çal Kapımı'ya katılan Ali Ersan Duru Kimdir? Efe karakteri kimdir?
Tozkoparan var mı yok mu? 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü Tozkoparan neden yok? Dizi neden yayınlanmıyor?
Zalim İstanbul Nedim öldü mü? Cemre Nedim'i öldürdü mü? Berker Güven diziden ayrıldı mı?
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 18 Kasım Çarşamba 2020 canlı maç yayın saatleri
Reyting sonuçları 8 Eylül Pazar MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber Hafta Sonu, Yaparsın Aşkım reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Hipersonik füze nedir? Hipersonik füze özellikleri ve hızı
Zümrüdüanka Rüstem kimdir? Gerçek adı nedir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Zümrüdüanka İhsan kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Acay hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Ünlü hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Mahir kimdir? Gerçek adı nedir? Sermiyan Midyat hakkında bilgiler
Sadakatsiz Selçuk karakterini kim canlandırıyor? Tarık Emir Tekin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.