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Sadakatsiz Selçuk karakteri kimdir? Tarık Emir Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Haber okurlarının merakını uyandıran Sadakatsiz Selçuk karakteri kimdir? Tarık Emir Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında? haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 24.03.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz Selçuk karakteri kimdir? Tarık Emir Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz izleyicilerden tam not aldı. Dizi sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıktı. Dizide Selçuk karakteri de bir hayli dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisi Selçuk kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk’un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.

Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil’e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

Tarık Emir Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk

Dizide Selçuk karakterini Tarık Emir Tekin canlandırmaktadır. 1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Şevval Sam’ın oğludur. Eğitimini Oxford Üniversite Drama Bölümü’nde alan oyuncu Amerika’da 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimleri almıştır.

Genç oyuncu daha önce Blue TV üzerinden yayınlanan Çıplak adlı dizide yer almıştı.



Son Güncelleme: 24.03.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
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