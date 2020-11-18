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Sadakatsiz Özel Asrın Hastanesi nerede? Asrın hastanesi gerçek adı ne?

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz dizisinin son bölümündeki Özel Asrın Hastanesi izleyicilerin beğenisini kazandı. İzleyiciler hastanenin nerede olduğunu ve sahibinin kim olduğunu merak etmeye başladılar...

18 Kasım 2020 Çarşamba 22:18
Sadakatsiz Özel Asrın Hastanesi nerede? Asrın hastanesi gerçek adı ne?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede milyonlarca izleyicinin beğenisini kazanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde akılda kalan sahnelerin çekildiği Özel Asrın Hastanesi ile ilgili meraklı sorular soruluyor. İzleyiciler Özel Asrın Hastanesi’nin nerede olduğunu ve sahibinin kim olduğunu araştırıyorlar.

Özel Asrın Hastanesi nerede?


Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümünde görülen Özel Asrın Hastanesi’nin nerede olduğu konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hastanenin nerede olduğu öğrenildiğinde haberimizden okuyabilirsiniz.

Özel Asrın Hastanesi sahibi kimdir?

Özel Asrın Hastanesi’nin gerçekte hangi isim ile hizmet verdiğinin öğrenilmesi sonrasında sahibinin de kim olduğu belli olacaktır. Haberimiz yakında güncellenecektir.



Son Güncelleme: 18.11.2020 22:18
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DSadakatsizÖzel Asrın Hastanesi
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