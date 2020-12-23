İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Erdem Vurdem nereli, yaşı kaç?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Erdem Vurdem nereli, yaşı kaç? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 23 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek Sadakatsiz Mert kimdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Erdem Vurdem nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Sadakatsiz dizisi 7 Ekim’de Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Sadakatsiz dizisinin ilk fragman görüntüleri yayınlandı. Dizide merakla beklenen karakterlerden bir tanesi de Mert oldu. İzleyiciler Mert karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Sadakatsiz Mert Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Mert ile Bahar uzun süredir evli bir çifttir. Mert ve Bahar’ın tek sorunu çocuklarının olmamasıdır. Bahar çocuklarının olmamasını büyük bir sorun olarak görmeye başlar. Mert artık eşinden uzaklaşmaya başlar.

Sadakatsiz dizisinde Mert karakterini Erdem Vurdem canlandırmaktadır.

Sadakatsiz Erdem Vurdem Kimdir?

Erdem Vurdem 1988 yılında doğdu. Erdem Vurdem Sadakatsiz dizisine Mert karakteriyle giriş yaptı. Mert durumu çok iyi olmayan bir ailede yetişmiştir ve Mert hiç sevmediği kişilerden olan Volkan ile rekabet haline girmek zorunda kalmıştır.

Erdem Vurdem’in daha önce rol aldığı projeler şunlardır:

- Hesaplaşma

- Şefkat Tepe

- Şubat Muyo

- Arka Sokaklar

- İnadına Aşk

- Söz

- Kuruluş Osman

- Sadakatsiz



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKanal DMertSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu

Popüler Haberler

Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Erdem Vurdem nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat veriyor
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Doğukan Güngör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı'nın hayatı!
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, yasak tarihi uzatıldı mı?
Sen Çal Kapımı Sevda karakteri kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
En uygun konut kredisi hangi bankada? 16 Ekim 2020 Cuma bankaların konut kredisi için uyguladığı faiz oranları
2020 kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? Kıdem tazminatı hesaplama örneği
Gülse Birsel Hürriyet gazetesinden neden istifa etti?
29 Ekim şiirleri 2 kıtalık ve 4 kıtalık uzun, kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
Hakan Muhafız’ın 3. sezonun ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız yeni sezon tarihi belli oldu!
PTT kartı hesap numarası ve müşteri numarası nerede yazıyor?
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 23 Aralık 2020 Çarşamba
Özel Güvenlik Görevlisi nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler Özel Güvenlik Görevlisi olamaz?
Sadakatsiz Selçuk karakterini kim canlandırıyor? Tarık Emir Tekin kimdir?
Sen Çal Kapımı dizisi Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı!
Benim Adım Melek dizisindeki Aslı karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.