İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Sadakatsiz Mert kimdir? Eren Vurdem’in yer aldığı diziler

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Sadakatsiz Mert kimdir? Eren Vurdem’in yer aldığı diziler ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 7 Ekim 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz Mert kimdir? Eren Vurdem’in yer aldığı diziler
Takip Et:

Sadakatsiz dizisi 7 Ekim’de Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Sadakatsiz dizisinin ilk fragman görüntüleri yayınlandı. Dizide merakla beklenen karakterlerden bir tanesi de Mert oldu. İzleyiciler Mert karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Sadakatsiz Mert Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Mert ile Bahar uzun süredir evli bir çifttir. Mert ve Bahar’ın tek sorunu çocuklarının olmamasıdır. Bahar çocuklarının olmamasını büyük bir sorun olarak görmeye başlar. Mert artık eşinden uzaklaşmaya başlar.

Sadakatsiz dizisinde Mert karakterini Eren Vurdem canlandırmaktadır.

Sadakatsiz Eren Vurdem Kimdir?

Eren Vurdem 1988 yılında doğdu. Eren Vurdem Sadakatsiz dizisine Mert karakteriyle giriş yaptı. Mert durumu çok iyi olmayan bir ailede yetişmiştir ve Mert hiç sevmediği kişilerden olan Volkan ile rekabet haline girmek zorunda kalmıştır.

Eren Vurdem’in daha önce rol aldığı projeler şunlardır:

- Hesaplaşma


- Şefkat Tepe

- Şubat Muyo

- Arka Sokaklar

- İnadına Aşk

- Söz

- Kuruluş Osman

- Sadakatsiz

 



Son Güncelleme: 07.10.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKanal DMertSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Kırmızı Oda dizisi Alya'nın anne ve babası kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Alya'nın anne ve babası kimdir?
İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!

Popüler Haberler

Sadakatsiz Mert kimdir? Eren Vurdem’in yer aldığı diziler
Sadakatsiz'e katılan Yeliz Kuvancı Kimdir? Bahar karakteri kimdir?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ne? Semi Sırtıkkızıl oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bay Yanlış dizisinin çekildiği yer neresi? Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Sen Çal Kapımı Kaan karakterini kim canlandırıyor? İsmail Ege Şaşmaz biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Efe karakterini kim canlandırıyor? Ali Ersan Duru kimdir?
Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterine Bahtiyar Engin hayat veriyor
Denizbank dosya masrafsız faizsiz kredi kampanyası
Beren Saat Atiye'deki sevişme sahnesini yorumladı!
Çarpışma Dizisi Final mi Yapacak? Dizi Neden Final Yapıyor? Çarpışmadan Süpriz Final
Temizlik Benim İşim dış ses kimdir?
Direkt eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Kodla ücretsiz maske alımı
Askere gidecek olanların yapması gerekenler
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2020 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2020 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
Eminevim için ihtiyaç kredisi alınır mı? Ekim 2020 Eminevim sistemi ile ev sahibi nasıl olunur?
Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteri kimdir? Tarık Emir Tekin nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi Derin kimdir? Melis Sezen

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.