İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem yaşı ve oynadığı diziler

Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem yaşı ve oynadığı diziler konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Sadakatsiz Mert kimdir? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 4 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Sadakatsiz dizisi 7 Ekim’de Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Sadakatsiz dizisinin ilk fragman görüntüleri yayınlandı. Dizide merakla beklenen karakterlerden bir tanesi de Mert oldu. İzleyiciler Mert karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Sadakatsiz Mert Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Mert ile Bahar uzun süredir evli bir çifttir. Mert ve Bahar’ın tek sorunu çocuklarının olmamasıdır. Bahar çocuklarının olmamasını büyük bir sorun olarak görmeye başlar. Mert artık eşinden uzaklaşmaya başlar.

Sadakatsiz dizisinde Mert karakterini Erdem Vurdem canlandırmaktadır.

Sadakatsiz Erdem Vurdem Kimdir?

Erdem Vurdem 1988 yılında doğdu. Erdem Vurdem Sadakatsiz dizisine Mert karakteriyle giriş yaptı. Mert durumu çok iyi olmayan bir ailede yetişmiştir ve Mert hiç sevmediği kişilerden olan Volkan ile rekabet haline girmek zorunda kalmıştır.

Erdem Vurdem’in daha önce rol aldığı projeler şunlardır:

- Hesaplaşma


- Şefkat Tepe

- Şubat Muyo

- Arka Sokaklar

- İnadına Aşk

- Söz

- Kuruluş Osman

- Sadakatsiz



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKanal DMertSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!

Popüler Haberler

Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem yaşı ve oynadığı diziler
Sadakatsiz Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz'e katılan Yeliz Kuvancı Kimdir? Bahar karakteri kimdir?
Kuruluş Osman Lena Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Seray Kaya hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı dizisinde Efe Akman karakterine Ali Ersan Duru hayat veriyor
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Emeklilere düşük faizle veya faizsiz kredi veren bankalar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni gelen ve ayrılan oyuncular
Seferberlik emri yaşı kaçtır? e-Devlet seferberlik emri online sorgulama
Açık Kapı uygulaması ile 400 TL Bayram Harçlığı yardımı var mı?
Ünlü Çift Cem Yılmaz ve Defne Samyeli Evlendi mi?
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
Engelli maaşı nedir, özellikleri nelerdir? 2020 Engelli maaşı alma şartları
TV8'de Top Model yarışması ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yeni yarışması Türkiye Modelini Arıyor'un müjdesini verdi!
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Tarık Emir Tekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamı
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.