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Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 30 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Sadakatsiz dizisi 7 Ekim’de Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Sadakatsiz dizisinin ilk fragman görüntüleri yayınlandı. Dizide merakla beklenen karakterlerden bir tanesi de Mert oldu. İzleyiciler Mert karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Sadakatsiz Mert Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Mert ile Bahar uzun süredir evli bir çifttir. Mert ve Bahar’ın tek sorunu çocuklarının olmamasıdır. Bahar çocuklarının olmamasını büyük bir sorun olarak görmeye başlar. Mert artık eşinden uzaklaşmaya başlar.

Sadakatsiz dizisinde Mert karakterini Erdem Vurdem canlandırmaktadır.

Sadakatsiz Erdem Vurdem Kimdir?

Erdem Vurdem 1988 yılında doğdu. Erdem Vurdem Sadakatsiz dizisine Mert karakteriyle giriş yaptı. Mert durumu çok iyi olmayan bir ailede yetişmiştir ve Mert hiç sevmediği kişilerden olan Volkan ile rekabet haline girmek zorunda kalmıştır.

Erdem Vurdem’in daha önce rol aldığı projeler şunlardır:

- Hesaplaşma

- Şefkat Tepe

- Şubat Muyo

- Arka Sokaklar

- İnadına Aşk

- Söz

- Kuruluş Osman

- Sadakatsiz



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziKanal DMertSadakatsiz
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