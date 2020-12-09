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Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem hakkında bilgiler

Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem hakkında bilgiler haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 9 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak, Sadakatsiz Mert kimdir? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem hakkında bilgiler
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Sadakatsiz dizisi 7 Ekim’de Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Sadakatsiz dizisinin ilk fragman görüntüleri yayınlandı. Dizide merakla beklenen karakterlerden bir tanesi de Mert oldu. İzleyiciler Mert karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Sadakatsiz Mert Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Mert ile Bahar uzun süredir evli bir çifttir. Mert ve Bahar’ın tek sorunu çocuklarının olmamasıdır. Bahar çocuklarının olmamasını büyük bir sorun olarak görmeye başlar. Mert artık eşinden uzaklaşmaya başlar.

Sadakatsiz dizisinde Mert karakterini Erdem Vurdem canlandırmaktadır.

Sadakatsiz Erdem Vurdem Kimdir?

Erdem Vurdem 1988 yılında doğdu. Erdem Vurdem Sadakatsiz dizisine Mert karakteriyle giriş yaptı. Mert durumu çok iyi olmayan bir ailede yetişmiştir ve Mert hiç sevmediği kişilerden olan Volkan ile rekabet haline girmek zorunda kalmıştır.

Erdem Vurdem’in daha önce rol aldığı projeler şunlardır:

- Hesaplaşma

- Şefkat Tepe

- Şubat Muyo

- Arka Sokaklar

- İnadına Aşk

- Söz

- Kuruluş Osman

- Sadakatsiz



Son Güncelleme: 09.12.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziKanal DMertSadakatsiz
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