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Sadakatsiz Mert karakterini kim canlandırıyor? Erdem Vurdem biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Gündemde büyük yankı uyandıran Sadakatsiz Mert karakterini kim canlandırıyor? Erdem Vurdem biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar ile ilgili olarak merak edilen 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Sadakatsiz Mert karakterini kim canlandırıyor? Erdem Vurdem biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizde derledik.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz Mert karakterini kim canlandırıyor? Erdem Vurdem biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
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Sadakatsiz dizisi 7 Ekim’de Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Sadakatsiz dizisinin ilk fragman görüntüleri yayınlandı. Dizide merakla beklenen karakterlerden bir tanesi de Mert oldu. İzleyiciler Mert karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Sadakatsiz Mert Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Mert ile Bahar uzun süredir evli bir çifttir. Mert ve Bahar’ın tek sorunu çocuklarının olmamasıdır. Bahar çocuklarının olmamasını büyük bir sorun olarak görmeye başlar. Mert artık eşinden uzaklaşmaya başlar.

Sadakatsiz dizisinde Mert karakterini Erdem Vurdem canlandırmaktadır.

Sadakatsiz Erdem Vurdem Kimdir?

Erdem Vurdem 1988 yılında doğdu. Erdem Vurdem Sadakatsiz dizisine Mert karakteriyle giriş yaptı. Mert durumu çok iyi olmayan bir ailede yetişmiştir ve Mert hiç sevmediği kişilerden olan Volkan ile rekabet haline girmek zorunda kalmıştır.

Erdem Vurdem’in daha önce rol aldığı projeler şunlardır:

- Hesaplaşma

- Şefkat Tepe

- Şubat Muyo

- Arka Sokaklar

- İnadına Aşk

- Söz

- Kuruluş Osman

- Sadakatsiz


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziKanal DMertSadakatsiz
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