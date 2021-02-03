Sadakatsiz Mert diziden neden ayrıldı, neden yok? Eren Vurdem diziden neden ayrıldı?

Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Dizide eşini sürekli aldatan, güvenilmez bir adam olan Mert karakteri dizideki hikayesi sona erdi. Mert karakterine hayat veren Eren Vurdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sadakatsiz’deki hikâyesinin bittiğini ve diziden ayrıldığını duyurdu.

Sadakatsiz Mert neden yok?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde, Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziden ayrıldı. Eren Vurdem’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uyarlama olan dizide hikayesinin bittiği ve bu nedenle kadrodan ayrıldığını belirtti.

Dr. Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olarak karşımıza çıkan Sadakatsiz dizisinde, özgün hikayeye sadık kalındı ve Bahar’dan ayrılan Mert diziden ayrıldı. Bahar karakteri bu ayrılıktan sonra güçlenerek kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak karşımıza çıkacak.

İşte Eren Vurdem'in ayrılık paylaşımı: