Sadakatsiz Melih'i Kimdir?

Kanal D'nin entrikalı dizilerinden biri olan Sadakatsiz gün geçtikçe izleyici kitlesini çoğaltıyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizi de karizmatikliğiyle Ali İl ön plana çıkıyor.
1982 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Tiyatrol bölüm mezunudur.
Ali İl'in rol aldığı dizi ve filmler;
- Sır Kapısı – 2002
- Türkü Filmi – 2004
- Seher Vakti – 2005
- Ihlamurlar Altında (Kerem) – 2006
- Kırık Kanatlar – 2006
- Başka Semtin Çocukları (Gürdal’ın Babası) – 2008
- Adını Sen Koy (Can) – 2009
- Küçük Kadınlar (Ümit) – 2008 / 2010
- Press (Halit) – 2010
- Böyle Bitmesin (Atilla) – 2012
- Mahmut ile Meryem – 2013
- Benimle Oynar Mısın? (Laço) – 2013
- Poyraz Karayel (Sadreddin) – 2015 / 2017
- Ver Elini Aşk (Kaan) – 2017
- Yalancı Damat (Fırat) – 2018
- Bebek Geliyorum Demez (Alper) – 2018
- Avlu (Nedim) – 2018
- Savaşçı (Murat Kopuz) – 2019
- Hizmetçiler (Alper) – 2020
- Aşk 101 (Tuncay) – 2020
- Mucize Doktor (Celal) – 2021
- Sadakatsiz (Melih komiser)-2021
Son Güncelleme: 04.03.2021 16:29