Sadakatsiz Melih'i Kimdir?

Kanal D'nin entrikalı dizilerinden biri olan Sadakatsiz gün geçtikçe izleyici kitlesini çoğaltıyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizi de karizmatikliğiyle Ali İl ön plana çıkıyor.

Bu zamana kadar çeşitli dizilerde rol alan Ali İl, Sadakatsiz dizisinde parladı. Dizi dei canlandıran İl, Derin'in davasına bakmaktadır. Yeni katılmasıyla birlikte hayranları diziyi takip ederek dizi izleyici kitlesini büyütmüştür. Başarılı oyuncu Mucize Doktor dizisinde bir rolünden sonra Sadakatsiz dizisine transfer olmuştur.

1982 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Tiyatrol bölüm mezunudur.

Ali İl'in rol aldığı dizi ve filmler;