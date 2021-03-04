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Sadakatsiz Melih'i Kimdir?

Sadakatsiz dizisiyle ekranlara tekrar dönen Ali İl kimdir? Aslen nerelidir? Yaşı kaç? Hangi projelerde yer almıştır? Ali İl hakkında merak edilen her şey burada!

04 Mart 2021 Perşembe 16:29
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?
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Kanal D'nin entrikalı dizilerinden biri olan Sadakatsiz gün geçtikçe izleyici kitlesini çoğaltıyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizi de karizmatikliğiyle Ali İl ön plana çıkıyor. 

Bu zamana kadar çeşitli dizilerde rol alan Ali İl, Sadakatsiz dizisinde parladı. Dizi de Melih komiseri canlandıran İl, Derin'in davasına bakmaktadır. Yeni katılmasıyla birlikte hayranları diziyi takip ederek dizi izleyici kitlesini büyütmüştür. Başarılı oyuncu Mucize Doktor dizisinde bir rolünden sonra Sadakatsiz dizisine transfer olmuştur.

1982 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Tiyatrol bölüm mezunudur. 

Ali İl'in rol aldığı dizi ve filmler;

  • Sır Kapısı – 2002
  • Türkü Filmi – 2004
  • Seher Vakti – 2005
  • Ihlamurlar Altında (Kerem) – 2006
  • Kırık Kanatlar – 2006
  • Başka Semtin Çocukları (Gürdal’ın Babası) – 2008
  • Adını Sen Koy (Can) – 2009
  • Küçük Kadınlar (Ümit) – 2008 / 2010
  • Press (Halit) – 2010
  • Böyle Bitmesin (Atilla) – 2012
  • Mahmut ile Meryem – 2013
  • Benimle Oynar Mısın? (Laço) – 2013
  • Poyraz Karayel (Sadreddin) – 2015 / 2017
  • Ver Elini Aşk (Kaan) – 2017
  • Yalancı Damat (Fırat) – 2018
  • Bebek Geliyorum Demez (Alper) – 2018
  • Avlu (Nedim) – 2018
  • Savaşçı (Murat Kopuz) – 2019
  • Hizmetçiler (Alper) – 2020
  • Aşk 101 (Tuncay) – 2020
  • Mucize Doktor (Celal) – 2021
  • Sadakatsiz (Melih komiser)-2021


Son Güncelleme: 04.03.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
Ali İlSadakatsizMelih KomiserKanal D
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