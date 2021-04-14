İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...

Sadakatsiz Kanal D canlı izle! Sadakatsiz 26. Bölüm tek parça izle - 14 Nisan Sadakatsiz son bölüm

Kanal D'nin sevilen yapımı Sadakatsiz her hafta Çarşamba akşamları 20.00'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin hayranları heyecanla yeni bölümü bekliyor. Dizinin son bölümünde ne olduğunu merak edenler için haberimizde konuya ilişkin bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

14 Nisan 2021 Çarşamba 23:00
Sadakatsiz Kanal D canlı izle! Sadakatsiz 26. Bölüm tek parça izle - 14 Nisan Sadakatsiz son bölüm
Takip Et:

Sadakatsiz’in geçtiğimiz hafta yayınlanan 25. bölümünde Derin ortadan kaybolmuştu. Bunun üzeri yakınları onu aramaya başlamıştı. Bunun yanı sıra Asya’nın etrafındaki artan baskısı onu zor durumda bırakmıştı. Volkan ise Derin bularak Asya’yı aklamaya çalışıyordu. Hiç beklemediği darbeler sonucunda köşeye sıkışan Asya’ya bir yardım eli uzandı. Herkes bunun kim olduğunu merak etmeye başladı. Derin ile alakalı ortaya bir gerçek çıktı. Peki bu gerçek ne?  

 

Sadakatsiz son bölüm için tıklayın

Sadakatsiz canlı izlemek için tıklayın

Sadakatsiz 26. yeni bölüm fragmanı için tıklayın


Son Güncelleme: 14.04.2021 23:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizKanalDçarşamba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dündar Bey Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Ragıp Savaş diziye veda etti
Dündar Bey Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Ragıp Savaş diziye veda etti
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jürisi Osman Eğin kimdir?
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jürisi Osman Eğin kimdir?
Benim Adım Melek TRT canlı izle; Benim Adım Melek 61. bölüm yayın izle! Benim Adım Melek 61. bölüm tek parça izle! Benim Adım Melek son bölüm
Benim Adım Melek TRT canlı izle; Benim Adım Melek 61. bölüm yayın izle! Benim Adım Melek 61. bölüm tek parça izle! Benim Adım Melek son bölüm
Masumiyet canlı izle FOX TV; Masumiyet 8. Bölüm 14. Nisan tek parça full izle! Masumiyet son bölüm
Masumiyet canlı izle FOX TV; Masumiyet 8. Bölüm 14. Nisan tek parça full izle! Masumiyet son bölüm
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?
Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle

Popüler Haberler

Sadakatsiz Kanal D canlı izle! Sadakatsiz 26. Bölüm tek parça izle - 14 Nisan Sadakatsiz son bölüm
Dündar Bey Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Ragıp Savaş diziye veda etti
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jürisi Osman Eğin kimdir?
Benim Adım Melek TRT canlı izle; Benim Adım Melek 61. bölüm yayın izle! Benim Adım Melek 61. bölüm tek parça izle! Benim Adım Melek son bölüm
Andorra’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Masumiyet canlı izle FOX TV; Masumiyet 8. Bölüm 14. Nisan tek parça full izle! Masumiyet son bölüm
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Sahur için en pratik hızlı kolay tarifler
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?
Özel araçla şehirler arası yasağı var mı? Özel araçla seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Burak Sergen kimdir, kaç yaşındadır?
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Emre Erçil kimdir? Ebul Kasım karakteri kimdir?
Menajerimi Ara'ya katılan Erol Ozan Ayhan Kimdir? Nejat karakteri kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Özge Törer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 hangi takım kimle eşleşti? PSG ve Chelse rakibi kim?
Akıllı çocuk saatinde en çok tercih edilen 10 marka
Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı; 14 Nisan 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçları
Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede?
Oruçluyken regl olunca oruç bozulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.