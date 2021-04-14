Sadakatsiz Kanal D canlı izle! Sadakatsiz 26. Bölüm tek parça izle - 14 Nisan Sadakatsiz son bölüm

’in geçtiğimiz hafta yayınlanan 25. bölümünde Derin ortadan kaybolmuştu. Bunun üzeri yakınları onu aramaya başlamıştı. Bunun yanı sıra Asya’nın etrafındaki artan baskısı onu zor durumda bırakmıştı. Volkan ise Derin bularak Asya’yı aklamaya çalışıyordu. Hiç beklemediği darbeler sonucunda köşeye sıkışan Asya’ya bir yardım eli uzandı. Herkes bunun kim olduğunu merak etmeye başladı. Derin ile alakalı ortaya bir gerçek çıktı. Peki bu gerçek ne?

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