Sadakatsiz izlendi mi? Dizi tutar mı? Sadakatsiz dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?

Sadakatsiz dizisinin ilk bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor.

Sadakatsiz dizisi reyting sonuçları

Sadakatsiz dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla sezona iddialı bir giriş yaptı. Karşısında aynı gün yayınlanan Kuruluş: Osman dizisi gibi bir rakibi bulunan Sadakatsiz, ilk bölümüyle beklediği ilgiyi göremedi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde gelişecek olaylar reytingleri ve dizinin akıbetini belirleyecek.

7 Ekim 2020 Çarşamba reytingleri açıklandığında Sadakatsiz dizisinin reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV 2 KURULUS OSMAN (OZET) ATV 3 SADAKATSIZ KANAL D 4 SEN CAL KAPIMI FOX 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 7 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8 8 HAVA DURUMU ATV 9 ESRA EROL’DA ATV 10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM