İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?

Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta? haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 16.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına gelecek. Yeni dizi yayınlanan fragmanlarıyla büyük ilgi toplamıştı. İzleyiciler yeni dizinin hangi günlerde tekrar bölümlerinin olacağını merak ediyordu.

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı gibi sevilen isimlerinde yer aldığı dizi Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanacak.

Öte yandan yeni bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler için yeni dizinin bazı günlerde tekrar bölümleri yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümlerinin gün ve saatleri belli oldu.

Sadakatsiz tekrar bölümleri gün ve saatleri

Çarşamba: 22.45

Perşembe: 00.15

Cuma: 00.15

Cumartesi: 14.15 – 00.15

Pazar: 16.00



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsizKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin hayat hikayesi!
Zümrüdüanka dizisi Behram (Menderes Samancılar) kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakteri kimdir? Naz Göktan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat doğum tarihi
Sağlık Bakanı Koca 16 Aralık 2020 Çarşamba corona virüsü verilerini paylaştı! 16 Aralık 2020 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Gerçek adı nedir? Sezanur Sözen nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun (Leyla Feray) kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Burhan karakterine Teoman Kumbaracıbaşı hayat veriyor
Kuruluş Osman Flatyos kimdir? Flatyos tarihte var mıydı?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Başvuru İşlemleri Başlamıştır.
Atiye dizisi ne zaman başlayacak? Atiye yeni fragmanı yayınlandı, meraklı bekleyiş sürüyor!
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Yağmur Aşık kimle yakalandı? Yağmur Aşık kimdir?
Sağlık Bakanlığı 12 Bin Personel Alımı Yapılacak Kadrolar Başvuru Şartları ve Detaylar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk yer aldığı dizi ve film yapımları
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakteri kimdir? Çağrı Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner'in yer aldığı diziler
Doğduğun Ev Kaderindir Savaş Kimdir? (Kaan Altay Köprülü)
Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı ne? Erdem Vurdem oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.