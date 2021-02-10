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Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman? haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 10.02.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:47
Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına gelecek. Yeni dizi yayınlanan fragmanlarıyla büyük ilgi toplamıştı. İzleyiciler yeni dizinin hangi günlerde tekrar bölümlerinin olacağını merak ediyordu.

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı gibi sevilen isimlerinde yer aldığı dizi Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanacak.

Öte yandan yeni bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler için yeni dizinin bazı günlerde tekrar bölümleri yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümlerinin gün ve saatleri belli oldu.

Sadakatsiz tekrar bölümleri gün ve saatleri

 

7 Şubat pazar günü saat 14.00'da dizinin tekrar bölümü yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 10.02.2021 19:47
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsizKanal D
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