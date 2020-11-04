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Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Sadakatsiz tekrar bölümleri ne zaman?

Gündemde halen yer almaya devam eden Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Sadakatsiz tekrar bölümleri ne zaman? haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 4 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:00
Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Sadakatsiz tekrar bölümleri ne zaman?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına gelecek. Yeni dizi yayınlanan fragmanlarıyla büyük ilgi toplamıştı. İzleyiciler yeni dizinin hangi günlerde tekrar bölümlerinin olacağını merak ediyordu.

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı gibi sevilen isimlerinde yer aldığı dizi Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanacak.

Öte yandan yeni bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler için yeni dizinin bazı günlerde tekrar bölümleri yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümlerinin gün ve saatleri belli oldu.

Sadakatsiz tekrar bölümleri gün ve saatleri


Çarşamba: 22.45

Perşembe: 00.15

Cuma: 00.15

Cumartesi: 14.15 – 00.15

Pazar: 16.00



Son Güncelleme: 04.11.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsizKanal D
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