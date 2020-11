Sadakatsiz hangi diziden uyarlama? Sadakatsiz Kore dizisi mi?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz yeni bölümüyle dün akşama damga vurdu. Dizinin son bölümü büyük yankı uyandırırken, dizinin hangi yurt dışı yapımından uyarlandığı merak konusu oldu.

Doctor Foster (Sadakatsiz) dizisinin konusu

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizi bir Kore yapımı diziden uyarlanmıştır. Dizi 2015 yılında BBC One kanalında Doctor Foster adlı mini dizi olarak yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra dizi 2020 yılında JTBC ekranlarında da yayınlanmıştır. Dizinin orijinali ise Güney Kore’den yapımız The World of The Married dizisidir.

Dizide doktor bir kadının aldatılmasının ardından bozulan psikolojisi ve süreç içerisindeki değişimi anlatılmaktadır. Dizinin orijinalinde kocasının atkısında sarı kadın saçını bulduktan sonra şüphelenen kadının şüphelerin üzerine gitmesi ve sonunda kocasının kendisini aldattığını sandığı kadınları araştırmasıyla devam ediyor.