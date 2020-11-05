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Sadakatsiz hangi diziden uyarlama? Sadakatsiz Kore dizisi mi?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz gündem olmaya devam ediyor. Dizinin son bölümü büyük ses getirirken izleyiciler Sadakatsiz hangi diziden uyarlama, Sadakatsiz Kore dizisi mi sorularını araştırmaya başladı.

05 Kasım 2020 Perşembe 21:06
Sadakatsiz hangi diziden uyarlama? Sadakatsiz Kore dizisi mi?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz yeni bölümüyle dün akşama damga vurdu. Dizinin son bölümü büyük yankı uyandırırken, dizinin hangi yurt dışı yapımından uyarlandığı merak konusu oldu.


Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizi bir Kore yapımı diziden uyarlanmıştır. Dizi 2015 yılında BBC One kanalında Doctor Foster adlı mini dizi olarak yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra dizi 2020 yılında JTBC ekranlarında da yayınlanmıştır. Dizinin orijinali ise Güney Kore’den yapımız The World of The Married dizisidir.

Doctor Foster (Sadakatsiz) dizisinin konusu

Dizide doktor bir kadının aldatılmasının ardından bozulan psikolojisi ve süreç içerisindeki değişimi anlatılmaktadır. Dizinin orijinalinde kocasının atkısında sarı kadın saçını bulduktan sonra şüphelenen kadının şüphelerin üzerine gitmesi ve sonunda kocasının kendisini aldattığını sandığı kadınları araştırmasıyla devam ediyor.



Son Güncelleme: 05.11.2020 21:06
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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