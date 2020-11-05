Sadakatsiz hangi diziden uyarlama? Sadakatsiz Kore dizisi mi?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz yeni bölümüyle dün akşama damga vurdu. Dizinin son bölümü büyük yankı uyandırırken, dizinin hangi yurt dışı yapımından uyarlandığı merak konusu oldu.
Doctor Foster (Sadakatsiz) dizisinin konusu
Dizide doktor bir kadının aldatılmasının ardından bozulan psikolojisi ve süreç içerisindeki değişimi anlatılmaktadır. Dizinin orijinalinde kocasının atkısında sarı kadın saçını bulduktan sonra şüphelenen kadının şüphelerin üzerine gitmesi ve sonunda kocasının kendisini aldattığını sandığı kadınları araştırmasıyla devam ediyor.
Son Güncelleme: 05.11.2020 21:06