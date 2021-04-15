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Sadakatsiz Haluk'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz ’de Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, koronavirüse yakalandı. Sevenleri tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan Burak Sergen’in sağlık durumu hakkında araştırmalar yapmaktadırlar. Peki Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

15 Nisan 2021 Perşembe 01:50
Sadakatsiz Haluk'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı mı?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz ’de Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz Pazartesi günü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Burak Sergen Akciğer enfeksiyonu nedeniyle solunum sıkıntısı yaşaması sebebiyle tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir.  



Son Güncelleme: 15.04.2021 01:50
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizBurak SergenKoronavirüs
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