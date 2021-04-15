Son Güncelleme: 15.04.2021 01:50
Sadakatsiz Haluk'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı mı?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz ’de Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, koronavirüse yakalandı. Sevenleri tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan Burak Sergen’in sağlık durumu hakkında araştırmalar yapmaktadırlar. Peki Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.
15 Nisan 2021 Perşembe 01:50