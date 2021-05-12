Sadakatsiz Haluk neden yok, Burak Sergen diziden ayrıldı mı?

Dün akşam yayınlanan sevilen dizi Sadakatsiz ‘de bir oyunculuğun yokluğu gündem oldu. Bir süredir koronavirüsle mücadele eden oyuncu Burak Sergen dün akşam Haluk karakterine hayat verdiği dizi Sadakatsiz ’de yer almadı. Burak Sergen’in yokluğu sosyal medyada gündem oldu. Dizinin hayranları Sergen’in sağlık durumundan endişeli bir şekilde neden dizide yer almadı, diziden ayrılacak mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Burak Sergen yani Haluk neden yok?

Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl?

Dizide Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen bu hafta yayınlanan yeni bölümde yer almadı. Burak Sergen bir süredir koronavirüsle mücadele ediyor. Sergen’in sağlık durumuyla ilgili basında pek çok haber yer aldı. Ailesi son olarak basından daha anlayışlı haberler yapmasını istediklerini ve Sergen’in çocuklarının kötü etkilendiğini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Dizinin son bölüm çekimlerinde yer alamayan Sergen’in gidişi ise senaryoya Haluk karakterinin kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılması şeklinde yansıtıldı. Burak Sergen’in diziden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili yapım tarafından bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncunun tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor.

11 Nisan tarihinde Koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılan Burak Sergen yoğun bakımda entübe edilmişti. Burak Sergen’den sevindirici haber çocuğu Cansın Sergen’den geldi. Cansın Sergen “Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı, en yakın zamanda yoğun bakıma alınacak. Durumu iyiye gidiyor” diyerek güzel haberi verdi.

Başarılı oyuncuya destek mesajları yağarken biz de kendisine acil şifalar dileyerek en yakın zamanda ekranlara dönmesini temenni ediyoruz.