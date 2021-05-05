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Sadakatsiz Haluk kimdir? Burak Sergen biyografisi

Sadakatsiz Haluk kimdir? Burak Sergen biyografisi haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 5 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizde, Sadakatsiz Haluk kimdir? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:03
Sadakatsiz Haluk kimdir? Burak Sergen biyografisi
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Burak Sergen şuanda Kanal D’de izlediğimiz Sadakatsiz dizisinde rol alıyor. Oyuncu dizide Derin karakterinin babası Haluk’u canlandırıyor.

09.02.1961 yılında doğan Sergen 60 yaşındadır. Sergen Ankaralı’dır. 1984’te Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitiren Sergen, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmıştır. Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük ve Hacettepe Üniversitesi’nde de rektörlük yapmıştır. Burak Sergen yönetmenlik ile oyunculuk yapmaktadır.

Burak Sergen, 1984’te “Sessizliğin İçinden: Mark Medoff” adlı oyunda oynadığı karakterle profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başlamıştır.

On iki yılını tiyatro sahnelerine veren Sergen, 1996’da İstanbul Kanatlarımın Altında adındaki filmde hayat verdiği 4. Murat ile beyaz perdede yer almıştır. En son oynadığı film de 2010’da çekilen Sultan’ın Sırrı filmidir. Oyuncu bu filmde Derviş karakterine hayat vermiştir.

Oyuncunun ilk dizisi 2003’te oynadığı Beybaba dizisidir. Son dizisi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizidir. Sergen, bu dizide Feyyaz Meftun karakterine hayat vermiştir.

Burak Sergen’in oynadığı dizileri                                                               

  • Sadakatsiz – 2020- (Haluk Güçlü)
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – 2019-2020 (Feyyaz Meftun)
  • Halka – 2019 (İlhan Tepeli)
  • Çukur – 2017-2018 (Baykal/Beyefendi)
  • Kara Sevda – 2015 (Galip Kozcuoğlu)
  • Sen Benimsin – 2015 (Şimal Toprak)
  • Kızılelma – 2014 – (Süleyman Hekimoğlu)
  • Aşk ve Ceza – 2010 – Beşir Ağa
  • Zoraki Başkan – 2009 – Reis
  • Derdest – 2008 – Bülent Yıldırım
  • Dicle – 2007 – Seyit
  • Erkek Tarafı – 2005 – Kamil
  • Köpek – 2005 – Müdür Abbas
  • Tam Pansiyon – 2004 – Osman
  • Zerda – 2002 – Mahmut Ağa
  • Bulut Bey – 2002 – Kudret
  • Cesur Kuşku – 2001 – Hal Müdürü
  • Aşk ve Gurur – 2001 – Kenan Timur
 

Burak Sergen’in oynadığı filmleri

  • Deli Dumrul – 2007 – Deli Dumrul
  • Salur Kazan – 2007 – Salur Kazan
  • Salur Tutsak Düşünce – 2007 – Salur
  • Eğrek İle Seğrek – 2007 – Oba Beyi
  • Bamsı Beyrek – 2007 – Salur
  • Boğaçhan – 2007
  • Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü – 2007
  • Uruz Tutsak Düşer – 2007 – Salur
  • Beybaba / Koltuk – 2003
 

Burak Sergen’in resmi instagram hesabı

 Burak Sergen’in İnstagram hesabı @buraksergen  Şu anda oyuncunun 68.800 takipçisi bulunuyor.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
YaşındaKaçKimBurak Sergen
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