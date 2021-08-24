Sadakatsiz dizisinin yeni sezon tarihi açıklandı: Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sadakatsiz dizisinin ilk sezonu çok fazla beğeni toplamış ve iyi bir reyting yakalamıştı. Sadakatsiz dizisinin 2.sezonu ne zaman başlıyor?
Sadakatsiz 2.sezon
Sadakatsiz ile Kuruluş Osman dizisi reyting savaşı
Aynı gün yayınlanacak diziler reyting savaşı verecekler. İki yüksek reytingli diziler,senaryoları ile de dikkat çekmektedir. Sadakatsiz dizisinin başarısını sürdürüp sürdüremeyeceği merak ediliyor. Yeni sezonun başlaması ile heyecan dorukta olacak.
Son Güncelleme: 24.08.2021 16:18