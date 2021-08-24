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Sadakatsiz dizisinin yeni sezon tarihi açıklandı: Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sadakatsiz dizisi geçen sezon Kanal D'de seyirciyle buluştu. Geçen sezonun favori dizilerinden olan Sadakatsiz'in yeni sezonu merak ediliyor. Sadakatsiz dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Bu haberimizde Sadakatsiz dizisinin yeni sezonuna dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte Sadakatsiz dizisinin yeni sezon tarihi...

24 Ağustos 2021 Salı 16:18
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon tarihi açıklandı: Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Sadakatsiz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sadakatsiz dizisinin ilk sezonu çok fazla beğeni toplamış ve iyi bir reyting yakalamıştı. Sadakatsiz dizisinin 2.sezonu ne zaman başlıyor?

Sadakatsiz 2.sezon

Sadakatsiz dizisinin 2.sezonu 15 Eylül Çarşamba günü başlayacağı açıklandı. Dizinin çekimleri 1 Eylül’de başlayacak.Dizide Asya,Derin ile Volkan karakterlerine ne olacağı merak ediliyor. İlk sezonun son bölümünde Asya ve Derin uçurumdan yuvarlanmıştı.

Sadakatsiz ile Kuruluş Osman dizisi reyting savaşı

Aynı gün yayınlanacak diziler reyting savaşı verecekler. İki yüksek reytingli diziler,senaryoları ile de dikkat çekmektedir. Sadakatsiz dizisinin başarısını sürdürüp sürdüremeyeceği merak ediliyor. Yeni sezonun başlaması ile heyecan dorukta olacak.


Son Güncelleme: 24.08.2021 16:18
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Sadakatsiz Yeni Sezon Ne Zaman?Sadakatsiz Dizisi
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