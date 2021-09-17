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Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kırdı. Diziyi yakından takip eden seyirciler Sadakatsiz’in yeni sezonunu oldukça merak ediyor. Yeni sezon için geri sayım yapan dizide gelişmeler devam ediyor. Yeni sezonu heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisi ile ilgili detaylar ise yavaş yavaş belli oluyor. Peki dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

17 Eylül 2021 Cuma 01:41
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?
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Sadakatsiz dizisi tanıtım filminin yayınlanmasıyla izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yeni sezona damga vurması beklenen dizinin yayınlanmasına sayılı günler kaldı. İddialara göre Sadakatsiz dizisi 22 Eylül günü ekranlara gelecek. Dizi ilk tanıtımın ardından beklenen ilgiyi görmeyi başardı. Peki yeni sezonda Asya ve Derin arasında neler olacak?

Sadakatsiz’in yeni sezon detayları şaşırttı!

Dizinin yayınlanmasına kısa bir zaman kala yeni sezonla ilgili detaylar da şekillenmeye başladı. Kanal D’nin beğenilen dizisi Sadakatsiz, ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kırmayı başardı. Medyapım imzalı dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor. Dizinin ilk sezonda olduğu gibi ikinci sezonda da büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor. 

Asya, Derin ve Volkan üçgeni boyut değiştirdi

22 Eylül’de ekranlara gelmesi beklenen dizide Asya, Derin ve Volkan üçlüsü arasında geçen ilişki bambaşka bir boyuta geçiyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Sadakatsiz sosyal medyada da büyük etki yarattı. Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.


Son Güncelleme: 17.09.2021 01:41
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizKanal DSadakatsiz Yeni Sezon
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