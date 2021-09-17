Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Sadakatsiz dizisi tanıtım filminin yayınlanmasıyla izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yeni sezona damga vurması beklenen dizinin yayınlanmasına sayılı günler kaldı. İddialara göre Sadakatsiz dizisi 22 Eylül günü ekranlara gelecek. Dizi ilk tanıtımın ardından beklenen ilgiyi görmeyi başardı. Peki yeni sezonda Asya ve Derin arasında neler olacak?
Sadakatsiz’in yeni sezon detayları şaşırttı!
Asya, Derin ve Volkan üçgeni boyut değiştirdi
22 Eylül’de ekranlara gelmesi beklenen dizide Asya, Derin ve Volkan üçlüsü arasında geçen ilişki bambaşka bir boyuta geçiyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Sadakatsiz sosyal medyada da büyük etki yarattı. Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Son Güncelleme: 17.09.2021 01:41