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Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 11 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? haberimize göz atarak Kasım 11 Çarşamba tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:00
Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına gelecek. Yeni dizi yayınlanan fragmanlarıyla büyük ilgi toplamıştı. İzleyiciler yeni dizinin hangi günlerde tekrar bölümlerinin olacağını merak ediyordu.

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı gibi sevilen isimlerinde yer aldığı dizi Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanacak.

Öte yandan yeni bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler için yeni dizinin bazı günlerde tekrar bölümleri yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümlerinin gün ve saatleri belli oldu.

Sadakatsiz tekrar bölümleri gün ve saatleri


Çarşamba: 22.45

Perşembe: 00.15

Cuma: 00.15

Cumartesi: 14.15 – 00.15

Pazar: 16.00



Son Güncelleme: 11.11.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsizKanal D
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