İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Sadakatsiz dizisinin Serap Şenlik'i Olcay Yusufoğlu'nun hayat hikayesi!

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Sadakatsiz dizisinin Serap Şenlik'i Olcay Yusufoğlu'nun hayat hikayesi! ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 3 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

03 Mart 2021 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz dizisinin Serap Şenlik'i Olcay Yusufoğlu'nun hayat hikayesi!
Takip Et:

Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde olduğu dizi sezona oldukça iddialı başladı. Dizide Volkan karakterinin asistanı olarak karşımıza çıkan Serap Şenlik'in gerçekte kim olduğu oldukça merak edildi. 

Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu Olcay Yusufoğlu’dur. Başarılı oyuncu 1 Ocak 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Sakarya Fırat dizisiyle başlayan Yusufoğlu, 2018 yılında avukat rolü ile Bizim Hikaye dizisinde yer almıştır. 

Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı yapımlar

Bizim Hikaye (2018)

Cesur Yürek (2016)

Poyraz Karayel (2015)

Fatih Harbiye (2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2013)

Sakarya Fırat (2001-2009)

Es Es (2009)

Köprü (2007)



Son Güncelleme: 03.03.2021 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Serap şenlikOlcay YusufoğluSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?
Survivor Steven Salam kim? Neden Survivor'a katıldı?
Survivor Steven Salam kim? Neden Survivor'a katıldı?

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisinin Serap Şenlik'i Olcay Yusufoğlu'nun hayat hikayesi!
Sadakatsiz dizi oyuncusu Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakteri kimdir? Çağrı Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine Yeliz Kuvancı hayat veriyor
Rüyada adet kanaması ne demektir? Doğum veya adet kanaması rüyasının tabiri ve anlamı
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Pınar Ünsal kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin’in yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisinin Aya Nikola'sı Erkan Avcı'nın hayat hikayesi!
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Gerçek adı nedir? Tarık Emir Tekin nereli, yaşı kaç?
En Düşük Konut Kredisi Kullandıran Bankada Bile Faiz Oranı 10 Puan Yükseldi
Askerdeyken borç ödenir mi? Erteleme işlemleri nasıl yapılır?
İncir Ağacı yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 İncir Ağacı neden yayınlanmıyor?
2019 MSÜ Tercihleri İçin Son Gün Tarihi Ne Zaman?
Savaşçı dizisi sezon finali mi yaptı? Fox Tv Savaşçı yeni sezon ne zaman?
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Masaj salonları açıldı mı? Masaj salonları, hamam, yüzme havuzları hangi illerde açıldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illeri açıkladı
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı ne? Mert Fırat oynadığı diziler
Yüksek risk taşıyan iller hangileri? Hangi şehirler riskli? İşte yüksek risk taşıyan illerin listesi…
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.