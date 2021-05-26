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Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in hayat hikayesi!

Birçok kişinin merak ettiği Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in hayat hikayesi! hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 26 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in hayat hikayesi! konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:15
Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in hayat hikayesi!
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz izleyicilerden tam not aldı. Dizi sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıktı. Dizide Selçuk karakteri de bir hayli dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisi Selçuk kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk’un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.

Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil’e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

Tarık Emir Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk

Dizide Selçuk karakterini Tarık Emir Tekin canlandırmaktadır. 1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Şevval Sam’ın oğludur. Eğitimini Oxford Üniversite Drama Bölümü’nde alan oyuncu Amerika’da 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimleri almıştır.

Genç oyuncu daha önce Blue TV üzerinden yayınlanan Çıplak adlı dizide yer almıştı.


Son Güncelleme: 26.05.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
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