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Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna Ali İl dahil edildi!

Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde rol aldığı, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz, kadrosunda değişiklik yapmayı sürdürüyor. Fenomen diziye son olarak Ali İl dahil edildi.

28 Şubat 2021 Pazar 23:15
Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna Ali İl dahil edildi!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Sadakatsiz, reyting rekorlarını alt üst etmeyi sürdürüyor. Kısa zaman içerisinde büyük bir seyirci kitlesine sahip olan dizi, kadrosunda yenilik yapma kararı aldı.

Başroller koltuğunda Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi önemli isimlerin rol iddialı yapım, Cemal Hünal sonrasında ünlü oyuncu Ali İl'i de kadrosuna kattı.

Son olarak "Mucize Doktor" dizisiyle ekranlarda olan İl, Sadakatsiz'de Melih karakterini canlandıracak.

Melih karakterinin detaylarıyla ilgili bilgilerse henüz bildirilmedi.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:15
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDiziKanal DAli İl
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