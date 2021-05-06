Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı açıklandı!

Çarşamba gecelerinin sevilen dizilerinden birisi olan reytingleri ilk bölümden beri yüksek olan Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu. MedYapım imzalı Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihi açıklamaları sonrasında dizi hayranları araştırmalarına hız verdi.

32. bölüm sezon finali olacak

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte diziler bir bir final ve sezon finali yapmaya başlarken Sadakatsiz’den beklenen haber geldi.

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in olduğu Sadakatsiz dizisi ile ilgili yapılan açıklamalarda dizinin 32. Bölümü ile sezon finali yapacağı ve gelecek sezon kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.