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Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı açıklandı!

Fenomen bir dizi haline gelen Sadakatsiz dizisi sezon finaline hazırlanıyor. Yapımcı firma ve kanal tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte dizinin ne zaman sezon finali yapacağı açıklanırken dizi hayranları Sadakatsiz ne zaman sezon finali yapacak? sorusunu araştırmaya başladı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:13
Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı açıklandı!
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Çarşamba gecelerinin sevilen dizilerinden birisi olan reytingleri ilk bölümden beri yüksek olan Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu. MedYapım imzalı Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihi açıklamaları sonrasında dizi hayranları araştırmalarına hız verdi.

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte diziler bir bir final ve sezon finali yapmaya başlarken Sadakatsiz’den beklenen haber geldi.

32. bölüm sezon finali olacak

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in olduğu Sadakatsiz dizisi ile ilgili yapılan açıklamalarda dizinin 32. Bölümü ile sezon finali yapacağı ve gelecek sezon kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:13
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SadakatsizDiziSezon FinaliTarihBelli OlduAçıklama
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