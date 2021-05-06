Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı açıklandı!

Çarşamba gecelerinin sevilen dizilerinden birisi olan reytingleri ilk bölümden beri yüksek olan Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu. MedYapım imzalı Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihi açıklamaları sonrasında dizi hayranları araştırmalarına hız verdi.
32. bölüm sezon finali olacak
Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in olduğu Sadakatsiz dizisi ile ilgili yapılan açıklamalarda dizinin 32. Bölümü ile sezon finali yapacağı ve gelecek sezon kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.
Son Güncelleme: 06.05.2021 11:13