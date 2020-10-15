İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni...

Sadakatsiz dizisinin final tarihi ne zaman? Dizi Kaç bölüm daha yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi kaç bölüm daha devam edecek? kaçıncı bölümde final yapacağı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu! Reyting sonuçları yeterince geldi mi? Dizinin erken final yapma ihtimali var mı?

15 Ekim 2020 Perşembe 20:57
Sadakatsiz dizisinin final tarihi ne zaman? Dizi Kaç bölüm daha yayınlanacak?
Takip Et:

Kanal D'nin Arka Sokaklardan sonra güvenebileceği bir dizisi nihayet var. Sadakatsiz dizi ilk iki bölümde yüksek reytinglerle Kanal D yöneticilerinin beğenisini kazandı.  Son zamanlarda Yeni Hayat, Hekimoğlu ve Çatı Katı Aşk dizileri ile ilgili final kararı veren kanalda Arka Sokaklar dışında bir dizi bulunmamaktaydı.

Başrolünde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Özge Özder ve Eren Vurdem gibi deneyimli oyuncuların olduğu ve ünlü Dr. Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı, Şeref Sözü ve Benim Adım Melek gibi dizilerin arasında iyi bir reytting alarak başarılı olduklarını kanıtladı.

Dizinin ilk bölümüne göre ikinci bölümünün reyting oranında hafif bir azalma olmuş olsa bile bu durumun dizinin başarısını geri planda tutamaz. Kanal D ile dizinin yapımcısı olan Med Yapım arasında kaç bölüm üzerinde bir anlaşma sağlandı?

Sadakatsiz Kaç Bölüm Yayınlanacak?


Kanal D yönetimi genellikle yapımcıya 6 bölüm nakit ödüyor; 8. bölüme kadar yeni dizinin yayın haklarını satın almaktadır. Sadakatsiz dizisinin de benzer bir prosedürü benimsemesi gerekiyor. Sadakatsiz dizisinin büyük beğeni toplamasının ardından Kanal D yönetimi diziye destek oldu. Kanal yönetimi departmanı yakında Sadakatsiz dizisi Med Productions'ın yapımcılarıyla yeniden bir araya gelecek ve Sadakatsiz dizisi için sözleşmeyi Ocak 2021'e kadar uzatacak.

Ne Zaman Final Yapacak?

Sadakatsiz dizi 5 veya üzeri reytinge sahipse, Mayısıs 2021'e kadar yayınlanmaya devam edecek. Sadakatsiz dizisi seyircinin yarısını kaybetmesi ve 3 reytingin altında kalması durumunda 30 Aralık 2020'de 12. bölümde dizinin teması çekilecek ancak Sadakatsiz dizisinin en az 2021'e kadar süreceğini düşünmekteyiz. Mayısıs ayında Sadakatsiz dizisi de final yapacak olursa Kanal D'nin yayınlayacak ikinci dizisi olmayacak.

Sadakatsiz Dizisinde En Büyük Övgü Cansu Dere’ye

Birçok seyirci Sadakatsiz dizisini Cansu Dere için izliyor. Cansu Dere’yi Ferhat İle Şirin dizisinde olduğu gibi destek veren takipçileri dizinin senaryo bakımından eksik kalmasıyla Ferhat İle Şirin dizisinin final yapmasına engel olamamıştı. Lakin Sadakatsiz dizisinde senaryonun vasat olduğunu söyleyemeyiz aksine muhteşem bir konusu var üstüne Cansu Dere’nin oyunculuğu ve güzelliği eklenince dizi vazgeçilmezler arasına giriyor.



Son Güncelleme: 15.10.2020 20:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDiziFinalCansu Dere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir? 2020 Emekli maaşı ne zaman verilir?
Kırmızı Oda dizisindeki Tuna karakteri Kimdir? Gülçin Kültür Şahin dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Akif kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Hamzaoğlu hakkında bilgiler
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
Yeni Bir Ev yarışmasının sunucusu ve yarışmacıları
Sadakatsiz dizisinin final tarihi ne zaman? Dizi Kaç bölüm daha yayınlanacak?
Lalin isminin anlamı nedir? Lalin hangi dilde bir isim, ne demek?
ÖSYM 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2020 KPSS Lisans sonuçları tarihi
Rüyada şahin görmek ne demektir? Rüyada şahin görmenin anlamı ve tabiri
Savaşçı pilot Funda Turaç neden diziden ayrılıyor? Müjde Uzman Savaşçıya veda ediyor
Reynmen Ela klibi ile sosyal medyayı salladı! Reymen klibi ve Ela şarkısı sözleri
Kanalların yayın akışları 27 Ağustos Salı - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 Metro market ramazan paketleri fiyatları ve içerikleri
Emekli maaşı promosyonu nasıl alınır? 2020 Emekli maaş promosyonu için hangi banka ne kadar veriyor?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan karakteri kimdir? Nazan Kesal'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Günlük burç yorumları 16 Ekim 2020 Cuma burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ayrılan ve yeni gelen oyuncular! Dizi başrol oyuncusu değişti!
Müge Anlı 15 Ekim Perşembe 2020 canlı yayın ve tekrarı izle
Algida Classics 2020 çekiliş sonuçlarına açıklandı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.