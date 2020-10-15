Sadakatsiz dizisinin final tarihi ne zaman? Dizi Kaç bölüm daha yayınlanacak?

Kanal D'nin Arka Sokaklardan sonra güvenebileceği bir dizisi nihayet var. Sadakatsiz dizi ilk iki bölümde yüksek reytinglerle Kanal D yöneticilerinin beğenisini kazandı. Son zamanlarda Yeni Hayat, Hekimoğlu ve Çatı Katı Aşk dizileri ile ilgili final kararı veren kanalda Arka Sokaklar dışında bir dizi bulunmamaktaydı.

Başrolünde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Özge Özder ve Eren Vurdem gibi deneyimli oyuncuların olduğu ve ünlü Dr. Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı, Şeref Sözü ve Benim Adım Melek gibi dizilerin arasında iyi bir reytting alarak başarılı olduklarını kanıtladı.

Dizinin ilk bölümüne göre ikinci bölümünün reyting oranında hafif bir azalma olmuş olsa bile bu durumun dizinin başarısını geri planda tutamaz. Kanal D ile dizinin yapımcısı olan Med Yapım arasında kaç bölüm üzerinde bir anlaşma sağlandı?

Sadakatsiz Kaç Bölüm Yayınlanacak?

Kanal D yönetimi genellikle yapımcıya 6 bölüm nakit ödüyor; 8. bölüme kadar yeni dizinin yayın haklarını satın almaktadır. Sadakatsiz dizisinin de benzer bir prosedürü benimsemesi gerekiyor. Sadakatsiz dizisinin büyük beğeni toplamasının ardından Kanal D yönetimi diziye destek oldu. Kanal yönetimi departmanı yakında Sadakatsiz dizisi Med Productions'ın yapımcılarıyla yeniden bir araya gelecek ve Sadakatsiz dizisi için sözleşmeyi Ocak 2021'e kadar uzatacak.

Ne Zaman Final Yapacak?

Sadakatsiz dizi 5 veya üzeri reytinge sahipse, Mayısıs 2021'e kadar yayınlanmaya devam edecek. Sadakatsiz dizisi seyircinin yarısını kaybetmesi ve 3 reytingin altında kalması durumunda 30 Aralık 2020'de 12. bölümde dizinin teması çekilecek ancak Sadakatsiz dizisinin en az 2021'e kadar süreceğini düşünmekteyiz. Mayısıs ayında Sadakatsiz dizisi de final yapacak olursa Kanal D'nin yayınlayacak ikinci dizisi olmayacak.

Sadakatsiz Dizisinde En Büyük Övgü Cansu Dere’ye

Birçok seyirci Sadakatsiz dizisini Cansu Dere için izliyor. Cansu Dere’yi Ferhat İle Şirin dizisinde olduğu gibi destek veren takipçileri dizinin senaryo bakımından eksik kalmasıyla Ferhat İle Şirin dizisinin final yapmasına engel olamamıştı. Lakin Sadakatsiz dizisinde senaryonun vasat olduğunu söyleyemeyiz aksine muhteşem bir konusu var üstüne Cansu Dere’nin oyunculuğu ve güzelliği eklenince dizi vazgeçilmezler arasına giriyor.