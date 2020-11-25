İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin hayat hikayesi!

25 Kasım 2020 tarihinde yayınladığımız Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin hayat hikayesi! haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 25 Kasım 2020 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:16
Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin hayat hikayesi!
Takip Et:

Sadakatsiz Dizisi Asya Karakteri

7 Ekim itibarı ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına giren Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteri başarılı ve işinde çok iyi bir doktor. Dizide Caner Sindoruk'un canlandırdığı Volkan karakteri ile evli olan Asya'nın Ali adında bir çocuğu var. Uzun ve mutlu evlilikleri, Asya'nın kocası Volkan'ın fularında uzun sarı saçları bulması hayatlarını değiştirecek.

Cansu Dere Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran güzel oyuncumuzun gerçek adı Cansu Dere'dir. 14 Ekim 1980'de başkentimiz Ankara'da doğdu. Üniversite öncesi eğitimini İzmir'de tamamlayan oyuncumuz daha sonra İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde okudu.

Sadakatsiz dizisi Asya rolüyle ekranlarda yer alan Cansu Dere 1.76 boyunda ve 50 kg. Terazi burcu olan oyuncumuz birden fazla dizi ve filmde rol almıştır.

Cansu Dere Rol Aldığı Diziler

2004 – Metro Palas (Nazan)

2005 – Alacakaranlık (Irmak)

2005 – Avrupa Yakası


2005 – Güz Yangını (Ceylan)

2006 – Sıla (Sıla)

2009 – Ezel (Eyşan)

2010 – Altın Kızlar (Ceylan)

2012 – Muhteşem Yüzyıl (Firuze)

2016 – Anne (Zeynep)

2018 – Şahsiyet (Nevra)

2020 – Sadakatsiz (Asya)

Sadakatsiz Dizisi Asya Kıyafetleri

7 Ekim'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Sadakatsiz dizisinin Asyalı karakteri güzelliği ve kostümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Asya olarak ekranlarda göreceğimiz Cansu Dere, birbirinden şık ve çekici kıyafet ve elbiselerle dizide boy gösterecek. İlk bölüm fragmanından da açıkça görüleceği üzere dizinin giyim yöneticisi Onur Becerik modaya uygun tasarımlar ve giysiler seçecek gibi duruyor.



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AsyaCansu DereDiziSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisine katılan Doğukan Güngör kimdir? Hamit karakteri kimdir?
Football Manager 2021 hangi platformlarda satışta? FM 2021'in Türkiye satış fiyatları
Sadakatsiz Bahar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yeliz Kuvancı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizi çekim yerleri
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini kim canlandırıyor? Ali Ersan Duru biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sen Çal Kapımı'ya katılan Ali Ersan Duru Kimdir? Efe karakteri kimdir?
Türkiye'de Corona virüs'ün en riskli olduğu şehirler hangileridir? Korona virüs bitecek mi, ne zaman bitecek?
ATV Nihat Hatipoğlu WhatsApp soru hattı numarası kaç?
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sevgili Geçmiş dizisinin konusu ne? Dizi nerede çekiliyor?
Sihirli Annem'de Betüş'ü kim canlandıracak? EXXEN Sihirli Annem yeni Betüş belli oldu
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Hacıoğlu nereli, yaşı kaç?
Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Kuruluş Osman dizisi Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı'nın hayatı!
Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin hayat hikayesi!
Kefaret dizisindeki Başkomiser Sinan karakteri kimdir? Mert Fırat nereli, yaşı kaç?
Zümrüdüanka Rüstem kimdir? Gerçek adı nedir? Serhat Özcan hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.