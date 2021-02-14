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Sadakatsiz dizisinin 17. bölümünde çalan şarkı nedir?

Sadakatsiz dizisinin bu bölümünde çalan şarkıyı sizler için bulduk. Bu hüzünlü bölümde çalan şarkı birçok hayranı Volkan gibi hüzünlendirmeyi başardı.

14 Şubat 2021 Pazar 23:43
Sadakatsiz dizisinin 17. bölümünde çalan şarkı nedir?
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Kanal D ekranlarında çarşamba günleri saat 20:00’de yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta da hayranlarını duygulandırmayı başardı. Günümüzün en çok sevilen dizilerinden birisi olan Sadakatsiz dizisi 10 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Volkan’ın kararlarından ne kadar pişmanlık duyduğunu yansıttı. Aşk acısı çekmekte olan Volkan’ın Asya’nın odasında hüzünlendiği sahnelerde çalan şarkı ise hayranlar tarafından çok beğenildi. 

Sadakatsiz dizisinin son bölümünde çalan şarkının adı nedir?

Dizinin son sahnelerinde karşılaştığımız hüzünlü anlarda çalmakta olan şarkıyı sizler için bulduk. Nazan Öncel’in Bir Hadise Var albümünde yer alan Gitme Kal isimli şarkı bu gece Sadakatsiz diziyle birlikte geceye damga vurdu.

Şarkının sözleri ise şu şekildeydi:

“Güz yaprakları düştü gazeller oldu

Bulut indi yeryüzüne sevdalı oldu

Bir avuntu biraz keder böyle bize neler oldu

Bu ayrılık bir de hasret çekilmez oldu

Ay karanlık hep karanlık yüzü bize döner oldu

Bir ihtimal daha vardı felaket oldu

Gitme gitme gitme kal bu şehirde

Gitme gitme yazık olur bize

Geceler kör dilsiz sanki konuşmaz oldu

Hüzünler koyduk üst üste ayrılık oldu

Bir avuntu biraz keder böyle bize neler oldu

Bu ayrılık bir de hasret çekilmez oldu

Ay karanlık hep karanlık yüzü bize döner oldu

Bir ihtimal daha vardı felaket oldu

Gitme gitme gitme kal bu şehirde

Gitme gitme yazık olur bize”



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:43
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizKanal DVolkanAsyaGitme KalNazan Öncel
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