Sadakatsiz dizisinin 17. bölümünde çalan şarkı nedir?

Kanal D ekranlarında çarşamba günleri saat 20:00’de yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta da hayranlarını duygulandırmayı başardı. Günümüzün en çok sevilen dizilerinden birisi olan Sadakatsiz dizisi 10 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Volkan’ın kararlarından ne kadar pişmanlık duyduğunu yansıttı. Aşk acısı çekmekte olan Volkan’ın Asya’nın odasında hüzünlendiği sahnelerde çalan şarkı ise hayranlar tarafından çok beğenildi.
Sadakatsiz dizisinin son bölümünde çalan şarkının adı nedir?
Dizinin son sahnelerinde karşılaştığımız hüzünlü anlarda çalmakta olan şarkıyı sizler için bulduk. Nazan Öncel’in Bir Hadise Var albümünde yer alan Gitme Kal isimli şarkı bu gece Sadakatsiz diziyle birlikte geceye damga vurdu.
Şarkının sözleri ise şu şekildeydi:
“Güz yaprakları düştü gazeller oldu
Bulut indi yeryüzüne sevdalı oldu
Bir avuntu biraz keder böyle bize neler oldu
Bu ayrılık bir de hasret çekilmez oldu
Ay karanlık hep karanlık yüzü bize döner oldu
Gitme gitme gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize
Geceler kör dilsiz sanki konuşmaz oldu
Hüzünler koyduk üst üste ayrılık oldu
Bir avuntu biraz keder böyle bize neler oldu
Bu ayrılık bir de hasret çekilmez oldu
Ay karanlık hep karanlık yüzü bize döner oldu
Bir ihtimal daha vardı felaket oldu
Gitme gitme gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize”