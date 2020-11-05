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Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!

Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'e yeni bir isim daha dahil oluyor. Yabancı bir diziden uyarlama olan Sadakatsiz'e psikiyatr rolü ile Kenan Ece oyuncu kadrosuna katılan yeni isim olacak.

05 Kasım 2020 Perşembe 12:56
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve aldatılan bir kadın olan Asya’nın intikamını anlatan Sadakatsiz dizisi izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Doctor Foster isimli yabancı bir diziden uyarlanan dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.


Sadakatsiz Oyuncu Kadrosu

  • Cansu Dere,
  •  Caner Cindoruk,
  •  Melis Sezen,
  • Özge Özder,
  • Burak Sergen,
  • Gözde Seda Altuner,
  • Yeliz Kuvancı,
  • Eren Vurdem,
  • Olcay Yusufoğlu,
  • Mahmut Gökgöz,
  • Nazlı Bulum,
  • Emir Taro Tekin,
  •  Alp Akar,
  • Gamze Büyükbaşoğlu,
  • Onur Berk Arslanoğlu,
  • Oktay Oy,
  • Hikmet Körmükçü,
  • Mutlunur Lafçı,
  • Merve Akın,
  • Dora Dalgıç,
  • Bekir Hakan Uyanık
  • Selin Aydınlıoğlu

Sadakatsiz dizisine psikiyatri doktoru rolü ile Kenan Ece de oyuncu kadrosuna dahil olan isimler arasında yerini aldı. Kenan Ece'nin rolü ile dizide doktor olan Asya'nın hayatını büyük oranda değiştireceği tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 05.11.2020 12:56
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizKenanece
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