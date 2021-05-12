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Sadakatsiz dizisine sürpriz transfer!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'e sürpriz bir isim daha dahil oldu. Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın diziye katılacak isim olduğu öğrenildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:20
Sadakatsiz dizisine sürpriz transfer!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen rol aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosuna bir ünlü isim daha dahil oldu.

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Sadakatsiz’e usta oyuncu Bennu Yıldırımlar katıldı. Yıldırımlar, dizide Asya’nın geçmişinden gelen ve hiç tanımadığı Asya Günalan karakterini canlandıracak.

Bennu Yıldırımlar kimdir?

22 Kasım 1969 senesinde İstanbul’da doğan Bennu Yıldırımlar, 1986 senesinde Erenköy Kız Lisesinden mezun oldu. Üniversite eğitimini İstanbul üniversitesi Devlet Konservatarı Tiyatro bölümünde tamam Yıldırımlar, 2 yılda Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu.

Londra Westminter Adult Educatıon Intitute’te drama eğitimi aldı. Yıldırımlar, 1993-1997 seneleri arasında Süper Baba dizisinin asi kızı Elif olarak tanındı. Daha sonrasında Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret karakteriyle hafızalara kazınan Yıldırımlar, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri, Altınsoylar ve Kadın gibi başarılı yapımlarda yer aldı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DBennu YıldırımlarSadakatsizCansu Dere
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