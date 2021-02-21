İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!

Survivor'dan ayrıldıktan sonra proje tekliflerini değerlendiren Cemal Hünal'ın Sadakatsiz dizisine katıldığı açıklandı. Sinan karakterine hayat verecek Hünal'ın başrol olması dikkat çekti.

21 Şubat 2021 Pazar 21:42
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yeni sezonun iddialı yapımlarından birisi olan ve ilk bölümünden beri büyük bir ilgi ile takip edilen Sadakatsiz dizisine yeni bir isim katıldı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde olduğu ve ikiliye Melis Sezen’in eşlik ettiği diziye katılan isim Cemal Hünal oldu.

Hünal’ın Sinan Taşkıran karakterine hayat vereceği açıklanırken Taşkıran iç sesine kulak vererek Tıp Fakültesinden ayrılan ve başarılı bir fotoğrafçı olan birisi olacak denildi. Asya’nın üniversiteden arkadaşı olmasına rağmen yıllardır bir araya gelmeyen ikili Sinan’in Tekirdağ’a gelmesi ile yakınlaşacak.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 21:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizCemal HünalSinan Taşkıran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!

Popüler Haberler

Savaşçı 5. sezon ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu?
7 Melek ne zaman vizyona girecek? 7 Melek filmi fragmanı yayınlandı!
Açık Lise kaç yıl sürer, kaç kredi ile mezun olunur? 2021
Gözlerinin Ardında 2. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? Netflix Behind Her Eyes yeni sezon tarihi belli mi?
Fenerbahçe Göztepe maç özeti izle ve 21 Şubat Fb Göztepe Halil Akbunar golü
Gönül Dağı dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
2021 Kadir gecesi ne zaman? Mübarek Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
TV8 Seksenler yeni sezonda Fehmi Baba olacak mı? Rasim Ötekin diziden ayrılacak mı?
Yasak Elma Mert diziden ayrılacak mı, ayrıldı mı? Can Nergis Yasak Elmadan ayrılıyor mu?
Yüz yüze eğitimde devam zorululuğu olacak mı, devamsızlıklar sayılacak mı?
Gazeteye kayıp (zayi) ilanı ve kayıp kimlik ilanı verme işlemleri
En uygun ders çalışma ortamı nasıl hazırlanır? Ders çalışma ortamı nasıl olur?
2019 Yaz Karne Tatili Ne Zaman Başlayacak? Okulların Tatil Olacağı Tarih Belli Oldu!
Ziraat Bankası bireysel işyeri kredisi nedir, özellikleri nelerdir? Bireysel işyeri kredisine başvuruda bulunmak için hangi belgeler
Çukur Sevda kimdir? Gerçek adı nedir? Özlem Türay rol aldığı yapımlar ve bilgiler
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Şekerbank’tan emekli müşterilerine özel kredi kampanyası! Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi
Arıza dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
Arıza dizisinde Derya karakterini Hazal Benli canlandırıyor
TRT 1 Ankara dizisi oyuncuları ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.