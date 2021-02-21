Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!

Kanal D ekranlarında yeni sezonun iddialı yapımlarından birisi olan ve ilk bölümünden beri büyük bir ilgi ile takip edilen Sadakatsiz dizisine yeni bir isim katıldı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde olduğu ve ikiliye Melis Sezen’in eşlik ettiği diziye katılan isim Cemal Hünal oldu.

Hünal’ın Sinan Taşkıran karakterine hayat vereceği açıklanırken Taşkıran iç sesine kulak vererek Tıp Fakültesinden ayrılan ve başarılı bir fotoğrafçı olan birisi olacak denildi. Asya’nın üniversiteden arkadaşı olmasına rağmen yıllardır bir araya gelmeyen ikili Sinan’in Tekirdağ’a gelmesi ile yakınlaşacak.