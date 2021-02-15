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Sadakatsiz dizisinden sürpriz ayrılık! Mert karakteri diziye veda mı ediyor?

Ekranlara geldiği ilk günden itibaren ulaştığı izlenme oranları ile zirveyi alan ve Çarşamba günlerinin en çok izlenmekte olan dizisi haline gelen Sadakatsiz adlı diziden hiç beklenmedik bir anda Mert karakteri çıkış yaptı. Diziyi severek izleyenler ise bu olay karşısında ikiye ayrıldı; bir taraf bu duruma sevinirken diğer taraf bu durumu üzüntü ile karşılamıştır. Diziyi sıkı bir şekilde takip eden seyirciler ise Mert karakterinin akıbetini merak etmeye başladı. İşte detaylar...

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:27
Sadakatsiz dizisinden sürpriz ayrılık! Mert karakteri diziye veda mı ediyor?
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Mert karakteri neden diziye veda etti?

Dizinin ilk bölümünden itibaren Mert karakterini canlandırmakta olan ünlü oyuncu Eren Vurdem, sosyal medya hesabı aracılığı ile bir paylaşımda bulunmuş ve bu paylaşımında diziden çıktığını bunun sebebinin ise senaryodan dolayı gerçekleştiğini bildirmiştir. Yani Erdem Vurdem diziyi kendi istediği için değil senaryoda öyle yer aldığı için diziye veda etmiştir. Oyuncunun diziden ayrılması ile hayranlar ikiye bölünmüş üzülen ve sevinenler olarak birbirinden farklı iki gurubu oluşturmuştur. Lakin dizinin uyarlandığı orijinal dizi; Doctor Foster’da da Erdem Vurden’in canlandırdığı karakter yalnızca 15 bölüm ekranlarda kalmıştır.

 

 

Dizide yan karakterlerden biri olarak bulunan Mert, öncesinde de birçok kez Bahar’ı aldatmıştır. Lakin Bahar her defasında Mert’i affetmiştir. En son meydana gelen olayı kabullenemeyen Bahar sonunda Mert’ten ayrılmış ve boşanma davası açmıştır. Böylelikle Mert karakteri dizideki vadesini doldurmuştur. Yani Mert karakterinin diziden çıkması, karakteri canlandıran Eren Vurdem’in isteğiyle olmamıştır. Eren Vurdem’in Instagram aracılığı ile paylaştığı hikaye güncellemesinde de bunu belirttiğini görmekteyiz. Yani oyuncunun diziden ayrılmasının senaryodan olduğunu da bu paylaşımı ile vurgulamıştır. Yani Mert karakterinin diziye veda etmesinin sebebi orijinal dizide de yalnızca 15 bölüm kalmasından dolayıdır.

 

 

Mert karakteri Sadakatsiz dizisine tekrar dönecek mi?

Başrolleri Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere’nin paylaştığı Sadakatsiz dizisi, Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizilerinden biri olmakta ve olmaya devam etmektedir. Dizinin yan karakterlerinden birisi olsa bile diziye büyük katkılar sağlayan Mert diziden çıkınca birçok kişi sevinmiş birçok kişi ise üzülmüştür. Bunun üzerine bir kitlenin merak ettiği en büyük soru Mert karakterinin temelli gidip gitmediğine yöneliktir. Eren Vurdem diziden senaryo gereği ayrılmıştır yani ilerleyen zaman diliminde karaktere bir bölümde daha yer verilmek istenirse Eren Vurdem tekrar ekranlara Mert olarak gelebilir. Yani Mert karakterini bir kez daha izleyebilme ihtimalimiz bulunmakta. Bunun nedeni ise belirtildiği gibi Mert karakterinin senaryodan dolayı diziden ayrılmasıdır.

 

 

Sadakatsiz dizisinin ekranlara getirdiği Mert karakteri kimdi?

Mert iş hayatını başarılı bir şekilde sürdürmekte olan, Volkan ve Derya’nın çocukluk arkadaşı olmaktaydı. Küçüklüğünden beri tanıştığı Bahar ile evlenen Mert, Bahar’ın birçok kez arkasından iş çevirerek başka biriyle birlikte olmuştur. Bahar ise onu aldatan eşini hep affetmiştir ve er yada geç Mert karakterinin düzeleceğini düşünmüştür. Mert’in son yaptığı yanlış ise sadece Bahar’a değil en yakın arkadaşı Volkan’a da ihanet anlamına gelmekteydi. Volkan’ın kardeşi gibi olan Mert, Asya ile ilişki yaşamış ve Volkan’a ihanet etmiştir. Volkan ise bu hamlesinin karşısında sessiz kalmamış ve Bahar ile aralarını bozarak ikilinin boşanmasına sebebiyet vermiştir. Yani Mert’in karakter özelliği gözünün hep dışarda olmasıdır. Bahar’ı her ne kadar sevdiğini söylese de hareketleri ile her zaman tersini yapan bir insandır.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:27
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