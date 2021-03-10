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Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir?

10 Mart 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir? haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Mart 10 Çarşamba günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 20:06
Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir?
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En son Survivor 2021 programında yer alan Hünal, diskalifiye olduktan sonraki yeni haberi ile hayranlarını sevindirdi. Birsen Altuntaş’ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre Cemal Hünal’ı Sadakatsiz dizisinde yeni bir karakter olarak izleyeceğiz. Hünal’ın canlandıracağı karakter ise bir hayli merak ediliyor.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un harikalar yarattığı dizi her Çarşamba, Kanal D ekranlarında reyting rekoru kırmaya devam ediyor. 

Alınan bilgiye göre Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisinde Sinan isminde bir karaktere hayat verecek. Sinan karakteri hakkında henüz adı hariç bir bilgi paylaşılmadı.

 

Cemal Hünal

45 yaşındaki oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Maçka’da, dedesi tarafından yapılan ve adını taşıyan bir apartmanda geçirmiştir. Adı Kerem olan bir kardeşi vardır.

Oyunculuk eğitimi alabilmek için yurtdışında birçok yere gitmiştir. Amerika’da birçok kısa filmde yer aldı. Üniversite öğrenimi boyunca aşçı ve barmen olarak mekanlarda çalıştı. Türkiye’de Ulak, Issız Adam gibi filmlerde rol almıştır.

Nişantaşı’nda ve Sedef Adası’nda restoranları vardır.

2011 yılında Lale Cangal ile dünya evine girdi.

 

 



Son Güncelleme: 10.03.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz SinanSadakatsizCemal Hünal
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