İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç?

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç? haberine dair en sıcak ayrıntılar 02.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 20:06
Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

En son Survivor 2021 programında yer alan Hünal, diskalifiye olduktan sonraki yeni haberi ile hayranlarını sevindirdi. Birsen Altuntaş’ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre Cemal Hünal’ı Sadakatsiz dizisinde yeni bir karakter olarak izleyeceğiz. Hünal’ın canlandıracağı karakter ise bir hayli merak ediliyor.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un harikalar yarattığı dizi her Çarşamba, Kanal D ekranlarında reyting rekoru kırmaya devam ediyor. 

Alınan bilgiye göre Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisinde Sinan isminde bir karaktere hayat verecek. Sinan karakteri hakkında henüz adı hariç bir bilgi paylaşılmadı.

 

Cemal Hünal

45 yaşındaki oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Maçka’da, dedesi tarafından yapılan ve adını taşıyan bir apartmanda geçirmiştir. Adı Kerem olan bir kardeşi vardır.

Oyunculuk eğitimi alabilmek için yurtdışında birçok yere gitmiştir. Amerika’da birçok kısa filmde yer aldı. Üniversite öğrenimi boyunca aşçı ve barmen olarak mekanlarda çalıştı. Türkiye’de Ulak, Issız Adam gibi filmlerde rol almıştır.

Nişantaşı’nda ve Sedef Adası’nda restoranları vardır.

2011 yılında Lale Cangal ile dünya evine girdi.

 

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz SinanSadakatsizCemal Hünal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vay Halime filmi konusu nedir? Vay Halime filmi konusu ve oyuncuları
Vay Halime filmi konusu nedir? Vay Halime filmi konusu ve oyuncuları
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon aynı kadroyla mı devam edecek?
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon aynı kadroyla mı devam edecek?
Oyuncu Şenay Aksoy kimdir? Şenay Aksoy hakkında bilgiler
Oyuncu Şenay Aksoy kimdir? Şenay Aksoy hakkında bilgiler
Berat Rüzgar Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?
Berat Rüzgar Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer yer aldığı dizi ve film yapımları
Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç?
2021 yılı Andorra asgari ücreti
Rüyada arı sokması ne demektir? Doğum veya arı sokması rüyasının tabiri ve anlamı
Sadakatsiz Haluk karakterini kim canlandırıyor? Burak Sergen kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Buçe Buse Kahraman kimdir? Livya karakteri kimdir?
Bugün kimin maçı var? 2 Haziran 2021 Çarşamba maç programı
Sadakatsiz dizisi Demir karakterini kim canlandırıyor? Doğan Can Sarıkaya kimdir?
Sadakatsiz dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat’ı kim canlandırıyor? Mehmet Çelik'ın biyografisi
Çukur Seren kimdir? İrem Sak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? 2021 Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli?
Metresler dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
Doğum parası şartları nelerdir? 2021 Doğum yardımı başvuru süresi
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
Vay Halime filmi konusu nedir? Vay Halime filmi konusu ve oyuncuları
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi çekim yerleri ve mekanları
Sağlık Bakanı Koca 2 Haziran 2021 Çarşamba corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Haziran 2021 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Emanet 194.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp karakteri kimdir? Celal Al'in hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.