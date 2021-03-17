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Sadakatsiz dizisindeki Serap Şenlik karakteri kimdir? Olcay Yusufoğlu nereli, yaşı kaç?

Okurlarımızın merak ettikleri Sadakatsiz dizisindeki Serap Şenlik karakteri kimdir? Olcay Yusufoğlu nereli, yaşı kaç? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 17 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizde Sadakatsiz dizisindeki Serap Şenlik karakteri kimdir? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz dizisindeki Serap Şenlik karakteri kimdir? Olcay Yusufoğlu nereli, yaşı kaç?
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Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde olduğu dizi sezona oldukça iddialı başladı. Dizide Volkan karakterinin asistanı olarak karşımıza çıkan Serap Şenlik'in gerçekte kim olduğu oldukça merak edildi. 

Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu Olcay Yusufoğlu’dur. Başarılı oyuncu 1 Ocak 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Sakarya Fırat dizisiyle başlayan Yusufoğlu, 2018 yılında avukat rolü ile Bizim Hikaye dizisinde yer almıştır. 

Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı yapımlar

Bizim Hikaye (2018)

Cesur Yürek (2016)

Poyraz Karayel (2015)

Fatih Harbiye (2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2013)

Sakarya Fırat (2001-2009)

Es Es (2009)

Köprü (2007)



Son Güncelleme: 17.03.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Serap şenlikOlcay YusufoğluSadakatsiz
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