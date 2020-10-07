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Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteri kimdir? Tarık Emir Tekin nereli, yaşı kaç?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteri kimdir? Tarık Emir Tekin nereli, yaşı kaç? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 7 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteri kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 7 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:15
Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteri kimdir? Tarık Emir Tekin nereli, yaşı kaç?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz izleyicilerden tam not aldı. Dizi sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıktı. Dizide Selçuk karakteri de bir hayli dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisi Selçuk kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk’un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.


Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil’e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

Tarık Emir Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk

Dizide Selçuk karakterini Tarık Emir Tekin canlandırmaktadır. 1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Şevval Sam’ın oğludur. Eğitimini Oxford Üniversite Drama Bölümü’nde alan oyuncu Amerika’da 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimleri almıştır.

Genç oyuncu daha önce Blue TV üzerinden yayınlanan Çıplak adlı dizide yer almıştı.



Son Güncelleme: 07.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
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