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Sadakatsiz dizisindeki Fırat karakteri kimdir?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Sadakatsiz dizisindeki Fırat karakteri kimdir? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 30 Aralık Çarşamba 20:00 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 20:00
Sadakatsiz dizisindeki Fırat karakteri kimdir?
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Sadakatsiz dizisinde Fırat karakterini canlandıran isim Mehmet Çelik’tir. 25 Eylül 1989 yılı Bayburt doğumlu olan oyuncu eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümünde almıştır. Oyuncu 1.80 cm boyundadır ve 81 kilodur. Terazi burcu olan Mehmet Çelik oyunculuk hayatına 2015 senesinde Baba Candır dizisi ile başlamıştır.

Daha sonra Arka Sokaklar, Arka Sıradakiler, Kavak Yelleri, Ayakta Kal, Recep İvedik 2, Başrolde Aşk, Umut, Kolpaçino; Bir Şehir Efsanesi, Benim Hala Umudum Var, Kalbim Seni Seçti, Acil Aşk Aranıyor, Günahkar, İlişki Durumu Karışık, Milat gibi dizilerde ve filmlerde yer almıştır.  



Son Güncelleme: 30.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
CansuDereKanalDSadakatsiz
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