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Sadakatsiz dizisindeki Derin'in annesi Gönül karakteri kimdir? Gözde Sena Altuner nereli, yaşı kaç?

Çarşamba günü sitemizde yer verdiğimiz Sadakatsiz dizisindeki Derin'in annesi Gönül karakteri kimdir? Gözde Sena Altuner nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Mayıs 26 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz dizisindeki Derin'in annesi Gönül karakteri kimdir? Gözde Sena Altuner nereli, yaşı kaç?
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?

Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56

Son Güncelleme: 26.05.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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