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Sadakatsiz dizisindeki Derin'in annesi Gönül karakteri Kimdir? Gözde Sena Altuner dizideki rolü ve hayatı

Okurlarımızın merak ettikleri Sadakatsiz dizisindeki Derin'in annesi Gönül karakteri Kimdir? Gözde Sena Altuner dizideki rolü ve hayatı haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 4 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde Sadakatsiz dizisindeki Derin'in annesi Gönül karakteri Kimdir? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz dizisindeki Derin'in annesi Gönül karakteri Kimdir? Gözde Sena Altuner dizideki rolü ve hayatı
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?


Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56


Son Güncelleme: 04.11.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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