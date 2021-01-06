İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Sadakatsiz dizisindeki Demir karakteri Kimdir? Doğan Can Sarıkaya dizideki rolü ve hayatı

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Sadakatsiz dizisindeki Demir karakteri Kimdir? Doğan Can Sarıkaya dizideki rolü ve hayatı haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 06.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:01
Sadakatsiz dizisindeki Demir karakteri Kimdir? Doğan Can Sarıkaya dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de iki yıllık bir zaman geçişi yaşanmıştı. Bu olay ardından diziye birçok yeni isim katıldı. Bu isimlerden biri de Derin Güçlü karakterinin erkek kardeşini canlandıracak olan Demir Güçlü oldu. Asıl adı Doğan Can Sarıkaya olan genç oyuncu Demir karakterine can veren isim oldu.

Doğan Can Sarıkaya

İstanbul’da dünyaya gelen 2004 doğumlu Doğan Can Sarıkaya 17 yaşındadır. Oyunculuk mesleğine küçük yaşlarda başlayan başarılı oyuncu ilk Uludağ Limonata ve Kinder Sürpriz reklamlarında oynamıştır. Dizi sektörüne ise Küçük Ağa diziyle atılan oyuncu bu diziden sonra da Yeter dizisinde Kaan karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Ardından Çukur dizisiyle Acar karakterini üstlenen oyuncu bu dizide dikkatleri üstüne çekmişti. Ardından da Tek Yürek dizisiyle başarıyı yakalamıştır. Son olarak da Sadakatsiz dizisine katılmıştır.

Sadakatsiz Demir Karakteri

Sadakatsiz dizisinin Gönül ve Haluk’un göz bebekleri olan evin küçük çocuğu Demir, şımarık yetiştirilmiş bir çocuktur. Zeki bir çocuk olmasına rağmen şımarık yetiştirildiği için derslerinde başarısız olmuş hatta okuldan atılmıştır. Demir, eniştesi olan Volkan’ı oğlu Ali’yi hiç sevmemektedir. Ali’yi kendine rakip olarak gören Demir onun üstüne oynar, yalan söyleyerek.



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DoğanCanSarıkayaSadakatsizDemirCansuDereSadakatsizKanalD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?
Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisindeki Demir karakteri Kimdir? Doğan Can Sarıkaya dizideki rolü ve hayatı
Sadakatsiz reyting sonuçları nasıl? Sadakatsiz izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Sadakatsiz dizisi Fırat karakterini kim canlandırıyor? Mehmet Çelik kimdir?
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok biyografisi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Gerçek adı ne? Kaan Altay Köprülü oynadığı diziler
Kanal D Zümrüdüanka oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Zümrüdüanka dizisi Rüstem karakteri kimdir? Serhat Özcan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş'ın hayatı!
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder kimdir? Ahmet Kaynak kimdir, nereli yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk'un hayatı!
Mücbir sebeple kapatılan işyerleri kira ödemeyecek!
Bella Thorne, jartiyerli yılbaşı gecesi paylaşımı
Zuhal Topal'la Sofrada programının yayından kaldırılacak mı? Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı
Star TV Babil 2. sezonda Ozan Güven rol alacak mı?
BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu güncellendi
Doğduğun Ev Kaderindir Barış kimdir? Engin Öztürk biyografisi
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Kanal D Sadakatsiz dizisi konusu ve çekim yeri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray'ın hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.