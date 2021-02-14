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Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?

Çarşamba günleri yayınlanan kanal d’nin sevilen dizisi sadakatsizin genç oyuncusu Alp Akar kimdir?

14 Şubat 2021 Pazar 22:03
Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
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Sadakatsiz KanalD’ de Çarşamba akşamlarının reytingini tutmakla kalmayıp yaşanan olaylarıyla sürekli gündeme damgasını vurmakta. Bugünde Başarılı oyunculuğu ile izleyici bazen şaşırtıp, bazen kızdıran Sadakatsiz dizisinde Ali karakterini canlandıran Alp Akar’dan bahsedelim.
 
 Dizinin başrol oyuncusu Asya karakterine hayat veren Cansu Dere’nin rol gereği oğlu olan Ali (Alp Akar) babasının hatalarını görüp annesinin yanında kalmıştı. Babasının Amerika’ya gitmesinin ardından annesi ile kendisine yeni bir yaşam kuran ali Asya’nın iş arkadaşı ve sevgilisi olan Turgay ile bolca vakit geçirmiştir. Fakat babasının tekrar Tekirdağ’a dönmesiyle babası Volkan oğlu aliyi ve eski karısı Asya’yı oldukça kıskanır.
 
Alp Akar’ın dizideki rolü ise boşanmış bir çiftin hala devam eden sorunlarıyla bir çocuğu nasıl etkiledikleri halini canlandırmak. Ayrıca Ali, sınıf arkadaşı olan Seren’e âşık. Fakat sınıf arkadaşı olan ve babasının çok yakınında bulunan Demir bu durumu çekemeyip planlarıyla Ali’yi hep kışkırtmaktadır.
 

Alp Akar kimdir? 

Daha önce birçok yapımda yer alan Alp Akar. Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veriyor. Daha öncelerde Payitaht Abdülhamid ve Bizim Hikaye dizilerinin oyuncu kadrolarında da yer almıştı.
 
2006 yılında doğan ve şu an 15 yaşında olan oyuncu ilk ekran deneyimini Ezel dizisiyle yaşamıştır. Geçmiş zamanların ünlü yapımları olan Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show, Vatanım Sensin, Hayat Dediğin gibi birçok dizide oyunculuk yapmıştır
Fikret (Fiko) rolüyle  Bizim Hikaye dizisinde Payitaht Abdülhamid dizisindeyse Nurettin Efendi’ ye hayat vermiştir.
 

Sadakatsiz Ali Oynadığı Diziler ve Filmler

• Ezel – 2010
• Geniş Aile – 2011
• Umutsuz Ev Kadınları – 2011 / 2013
• Hayat Dediğin – 2013
• Vicdan (Can) – 2013
• Kertenkele (Sezgin) – 2014 / 2016
• Arka Sokaklar – 2014
• Darbe – 2015
• İlişki Durumu: karışık – 2015
• Ekonomi Tıkırında – 2015
• Berzah: Cin Alemi – 2016
• Çifte Saadet – 2016
• Güldüy Güldüy Show – 2016
• Vatanım Sensin (Salih) – 2017
• Bizim Hikaye (Fikret) – 2017
• Davetsiz (Kemal) 2019
• Payitaht Abdülhamid (Şehzade Nurettin Efendi) – 2019 / 2020
• Doğduğun Ev Kaderindir (Remzi) – 2020
• Sadakatsiz (Ali) – 2020 / 2021
 


Son Güncelleme: 14.02.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
AlpakarSadakatsizCansuDereçarşambaKanalDEzelFiko
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