İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Eskişehir'de araç içerisinde şüpheli ölüm! Öldükten 10 gün sonra bulundu
Eskişehir'de araç içerisinde şüpheli ölüm!...
Cristiano Ronaldo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı
Cristiano Ronaldo'nun Covid-19 testi pozitif...
Sosyal medya bu ölüm haberi ile çalkalandı! Murat Övüç öldü mü?
Sosyal medya bu ölüm haberi...
Hatay'dan sonra Trabzon da alev alev yandı!
Hatay'dan sonra Trabzon da alev...

Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini Caner Cindoruk canlandırıyor

Bu Haberimizde Sadakatsiz dizisindeki Volkan kimdir? Gerçek adı nedir, kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Nereden mezun oldu? Daha önce hangi dizilere katıldı? Kız arkadaşı kim? Resmi sosyal medya hesapları gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarını bu haberimizde bulacağız. Bu sayfada Volkan'ın Sadakatsiz dizisindeki rolü ile ilgili tüm soruları sizlerle paylaşacağız.

14 Ekim 2020 Çarşamba 21:59
Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini Caner Cindoruk canlandırıyor
Takip Et:

Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk Asya'nın Kocası Volkan karakterine hayat veren oyuncu. Asya’yla Mutludur ve birde evlatları var. Eşi Asya ise işinde oldukça başarılı doktordur. İş Adamı olan Volkan eşi Asya'yı aldatıyordur.

Aldattığı kişiyse kendinden epey küçük olan iş ortağının kızıdır. Bir gün iş ortağı ve onun ailesiyle beraber yemek yerken eşi kocasının kızlarıyla olan birlikteliğini aileye söyler. Genç kız ise bu duruma sinirlenerek Asya’nın yüzüne tokat atar.

 

Sadakatsiz Dizisi Volkan Gerçek Adı?

Asıl ismi Caner Cindoruk olan oyuncu, 17 Nisan 1980 Adana doğumlu Sadakatsiz dizisi Volkan'ı canlandırıyor. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü çalışmalarını tamamladı. Birden fazla tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı. Rol aldığı Tiyatroların yanı sıra birçok tiyatroyu da kendisi yönetti. Oyuncuların katıldığı bazı diziler aşağıdaki gibidir.

2007 Kara Güneş Alişir

2008 Yaprak Dökümü Doktor Nazmi


2009 Hanımın Çiftliği Kemal

2011 Firar Nadir

2013 Ateş Altında Aşk

2016 İstanbul Sokakları Fırat

2016- Muhteşem Yüzyıl Kösem Silahtar Mustafa Paşa

2017 Kalk Gidelim

2017 Kadın Sarp/Alp



Son Güncelleme: 14.10.2020 21:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizVolkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Bay Yanlış dizisinin bitmemesi için hayranlar kampanya düzenliyor!
Bay Yanlış dizisinin bitmemesi için hayranlar kampanya düzenliyor!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti

Popüler Haberler

E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2020 Pet şişe toplayarak para kazanma
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 14 Ekim 2020 Çarşamba
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
AGİ ödemesi kimlere veriliyor? 2020 Asgari geçim indirimi destek şartları
Yemin dizisi yeni sezonda beklenilen performansı verdi mi? Erken final yapacak mı? Reyting durumu ne alemde?
Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini Caner Cindoruk canlandırıyor
Masumlar Apartmanı'nda İnci ile Han evlenecekler mi? Dizide yaşanan olaylar gerçek mi?
Kredi borcu devam eden ev nasıl satılır?
Gel Dese Aşk dizi konusu ve belli olan oyuncuları
Sex Education 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Sex Education yeni sezon tarihi belli oldu!
5 - 6 bin TL maaşlı tecrübesiz kabin memuru alımı yapılacak! En az lise mezunu şartı.
Parmağa sıkışan yüzüğü kolayca çıkarmak için yöntemler
Şeref Sözü dizisinde Hasan karakterine Umut Kurt hayat veriyor
Şeref Sözü dizisi Yasemin karakterini kim canlandırıyor? Öykü Çelik kimdir?
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Mucize Doktor Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı nedir? Cengiz Tangör
Araç yetki belgesi nedir, nasıl alınır?
Yedek subay ve astsubay olabilmek için aranan şartlar nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.