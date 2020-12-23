İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat veriyor

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat veriyor ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat veriyor hakkında tüm yeni gelişmeleri 23 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat veriyor
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin favori dizileri arasına giren Sadakatsiz dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Asya’nın psikoloğu olarak diziye katılım gösteren Turgay Güngör karakteriyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

Sadakatsiz Dizisi Turgay Güngör Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Asya’nın psikoloğu olarak izlenen Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat vermektedir. Halihazırda kadrosunda Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi önemli oyuncuların yer aldığı diziye Kenan Ece’nin de katılım göstermesiyle birlikte kadro daha da genişledi. Turgay Güngör karakteri dizide Asya’nın özel hayatında yaşadığı problemleri dinleyen ve ona yol gösterici nitelikte tavsiyeler vererek psikolojisini rahatlatan psikolog olarak izlenmeye devam edecek.

Kenan Ece Kimdir?

Kenan Ece 1980 senesinde doğmuştur. 40 yaşındaki başarılı oyuncu eğitimini yurt dışında almıştır. İrlanda ve Almanya’da bazı rollerde oynayan Eve 2009’da Türkiye’ye gelmiş ve burada oyunculuk kariyerine başlamıştır. Aşağıdaki kısımda Kenan Ece’nin daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • Yüreğine Sor
  • Beni Unutma
  • Ertuğrul 1890
  • Kalp Hırsızı
  • Deli Saraylı
  • Sadakatsiz

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Turgay GüngörKenan EceKanal DSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu

Popüler Haberler

Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Erdem Vurdem nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat veriyor
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Doğukan Güngör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı'nın hayatı!
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, yasak tarihi uzatıldı mı?
Sen Çal Kapımı Sevda karakteri kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Blu tv ücretsiz üyelik nasıl olur?
@gmail. com ile senkronize edilemiyor hatası ve çözümü
E-devletten engelli maaşı nasıl sorgulanır? 2020 Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir?
20 Yaş altı için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası kaç TL?
Ziraat Bankası, Halkbank, Burgan Bank, PTT, Denizbank ve Aktifbank Emekli Maaşının 10 Katına kadar kredi almak için şartlar nelerdir? Emekliye kredi başvurusu ve şartları
Ayak bileği burkulması kaç günde geçer, kaç günde iyileşir?
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Sihirli Annem dizi oyuncusu Çilek kimdir? Belinay Süvari hakkında bilgiler
Elektronik Egzoz Denetleme Sistemi (EGEDES) nedir, nasıl çalışır? Yeni egzoz muayene sistemi EGEDES detayları
Market poşet fiyatlarına zam var mı, artacak mı?
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.